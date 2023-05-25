Агент Изидора прокомментировал информацию о планах игрока покинуть "Локомотив"

Желание французского нападающего "Локомотива" Вильсона Изидора уехать из России — это слухи, заявил футбольный агент Эммануэль Лакруа. Он опроверг информацию о намерении своего клиента покинуть московский клуб этим летом.

"Хочет ли Вильсон Изидор уехать в Европу? Он вообще ничего не хочет. Только хорошо завершить свой сезон в "Локомотиве", — сообщил Лакруа газете "Спорт-Экспресс".

До этого в СМИ появилась информация о том, что якобы Изидор хочет приостановить контракт с "Локомотивом" ради отъезда в Европу. Также сообщалось, что по правилу ФИФА в связи с новыми поправками его уход возможен только за деньги.