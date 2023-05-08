Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

8 мая, 17:04

"Локомотив" разгромил "Сочи" со счётом 3:0

В Москве футболисты "Локомотива" обыграли команду "Сочи" со счётом 3:0 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Первый гол на 41-й минуте в ворота соперника забил Наир Тикнизян, затем Артём Карпукас (45+3) и Вильсон Изидор (75). А полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа на 82-й минуте не реализовал пенальти.

В результате матча "Локомотив" набрал 35 очков. Теперь команда находится на девятом месте в турнирной таблице. Сочинский клуб опустился на десятую позицию.

"Зенит" обыграл "Спартак" и в девятый раз стал чемпионом России

"Зенит" обыграл "Спартак" и в девятый раз стал чемпионом России

Следующие игры у обеих команд состоятся 14 мая. "Локомотив" сыграет с самарскими "Крыльями Советов", а "Сочи" — с "Ростовом".

Ранее московский футбольный клуб "Локомотив" со счётом 5:1 разгромил подмосковные "Химки" в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Обложка ©

Telegram / ФК "Локомотив" Москва

Илья Суриков
  • Новости
  • ФК Локомотив
  • ФК Сочи
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров