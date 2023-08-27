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27 августа, 19:03

"Локомотив" благодаря голу Глушенкова победил "Сочи" в матче РПЛ

<p>Игроки "Локомотива" после гола в ворота "Сочи". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fclokomotiv/14396" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Локомотив-Москва"</a></p>

Игроки "Локомотива" после гола в ворота "Сочи". Обложка © t.me / ФК "Локомотив-Москва"

Московский "Локомотив" одержал победу над "Сочи" в матче 6-го тура Мир Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи и завершилась со счётом 1:0.

Единственный точный удар на 56-й минуте нанёс полузащитник Максим Глушенков.

"Крылья Советов" победили "Балтику" и вошли в топ-4 РПЛ

"Крылья Советов" победили "Балтику" и вошли в топ-4 РПЛ

Железнодорожники набрали девять очков и занимают восьмое место в турнирной таблице. Сочинцы с шестью баллами идут на 12-й строчке.

Ранее Лайф рассказывал, что защитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца лишился зуба в матче против "Балтики". Всё произошло в первом тайме во время верховой борьбы.

Артур Лапсаков
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