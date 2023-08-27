"Локомотив" благодаря голу Глушенкова победил "Сочи" в матче РПЛ

Московский "Локомотив" одержал победу над "Сочи" в матче 6-го тура Мир Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи и завершилась со счётом 1:0.

Единственный точный удар на 56-й минуте нанёс полузащитник Максим Глушенков.

Железнодорожники набрали девять очков и занимают восьмое место в турнирной таблице. Сочинцы с шестью баллами идут на 12-й строчке.