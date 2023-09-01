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1 сентября, 19:08

ЦСКА объявил о переходе бразильского защитника Келлвена

<p>Келлвен стал игроком ЦСКА. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/pfccskamoscow/15456" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПФК ЦСКА</a></p>

Келлвен стал игроком ЦСКА. Обложка © t.me / ПФК ЦСКА

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о переходе бразильского защитника "Атлетико Паранаэнсе" Келлвена. Как сообщила пресс-служба команды, 22-летний футболист подписал контракт до конца сезона 2027/28.

"Келлвен, добро пожаловать домой!" — сказано в заявлении армейцев в телеграм-канале.

Келлвен будет выступать за ЦСКА под вторым номером.

Полузащитник Хорхе Карраскаль перешёл в "Динамо" из ЦСКА

Полузащитник Хорхе Карраскаль перешёл в "Динамо" из ЦСКА

В составе "Атлетико Паранаэнсе" он находился с 2019 года. В текущем сезоне на его счету 15 матчей и четыре голевые передачи.

А ранее ЦСКА объявил о переходе чилийского нападающего Виктора Давилы. Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на четыре года с опцией продления ещё на год.

Артур Лапсаков
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