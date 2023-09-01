ЦСКА объявил о переходе бразильского защитника Келлвена

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о переходе бразильского защитника "Атлетико Паранаэнсе" Келлвена. Как сообщила пресс-служба команды, 22-летний футболист подписал контракт до конца сезона 2027/28.

"Келлвен, добро пожаловать домой!" — сказано в заявлении армейцев в телеграм-канале.

Келлвен будет выступать за ЦСКА под вторым номером.

В составе "Атлетико Паранаэнсе" он находился с 2019 года. В текущем сезоне на его счету 15 матчей и четыре голевые передачи.