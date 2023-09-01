ЦСКА объявил о переходе бразильского защитника Келлвена
Келлвен стал игроком ЦСКА. Обложка © t.me / ПФК ЦСКА
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о переходе бразильского защитника "Атлетико Паранаэнсе" Келлвена. Как сообщила пресс-служба команды, 22-летний футболист подписал контракт до конца сезона 2027/28.
"Келлвен, добро пожаловать домой!" — сказано в заявлении армейцев в телеграм-канале.
Келлвен будет выступать за ЦСКА под вторым номером.
В составе "Атлетико Паранаэнсе" он находился с 2019 года. В текущем сезоне на его счету 15 матчей и четыре голевые передачи.
А ранее ЦСКА объявил о переходе чилийского нападающего Виктора Давилы. Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на четыре года с опцией продления ещё на год.