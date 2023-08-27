Полузащитник Хорхе Карраскаль перешёл в "Динамо" из ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль стал игроком московского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Хорхе Карраскаль. Фото © Сайт ФК "Динамо"

"Московское "Динамо" и ЦСКА договорились о трансфере атакующего полузащитника сборной Колумбии Хорхе Карраскаля, который подписал контракт с нашим клубом на четыре сезона — до лета 2027 года — с возможностью продления ещё на сезон", — говорится в сообщении.

25-летний хавбек является воспитанником колумбийского клуба "Мильонариос", откуда он уехал в Европу, где играл за вторую команду "Севильи" и львовские "Карпаты". Позднее выступал за "Ривер Плейт", с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Аргентины. Последние полтора сезона Карраскаль провёл в ЦСКА (47 матчей, семь голов и три передачи) и помог армейцам завоевать Кубок России и выиграть чемпионат страны.