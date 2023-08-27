Мексиканский футболист Чавес перешёл в "Динамо"

Мексиканский полузащитник Луис Чавес стал игроком столичного ФК "Динамо", контракт заключён до 2027 года. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Московское "Динамо" и центральный полузащитник сборной Мексики Луис Чавес подписали соглашение на четыре сезона — до лета 2027 года с возможностью продления ещё на сезон", — говорится в тексте.

27-летний спортсмен выступал за мексиканскую "Пачуку" с 2019 года. Он сыграл за клуб 143 матча, забив 14 мячей. А в этом сезоне Чавес вместе с клубом стал чемпионом Мексики.