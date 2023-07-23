Игрок сборной Мексики Чавес расторг договор с "Пачукой" ради перехода в Россию
Луис Чавес. Обложка © tuzos.com.mx
Полузащитник Луис Чавес выкупил свой контракт у мексиканского клуба "Пачука" ради перехода в московское "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба команды.
В заявлении указывается, что для "Пачуки" приоритетом было осуществить мечту 27-летнего футболиста играть в Европе. Там выразили сожаление, что сделка с российским клубом не осуществилась — всему виной стали санкции против России и невозможность оплаты трансфера игрока — поэтому было принято решение разрешить спортсмену расторгнуть контракт за компенсацию, несмотря на потерю в доходах.
"Пачука" согласится принять компенсацию за расторжение контракта игроком, чтобы он мог абсолютно свободно и под свою ответственность вести переговоры о своём будущем с командой, которую он выберет", — уточнили в пресс-службе.
Чавес выступал за "Пачуку" с лета 2019 года. В 143 проведённых матчах он забил 14 мячей и отдал 12 голевых передач. Его контракт был рассчитан до лета 2025 года.
Ранее Лайф писал, что "Монако" предложил "Зениту" за защитника Роберта Ренана 25 млн евро. Пока ответа от российского клуба по трансферу 19-летнего игрока не прозвучало.