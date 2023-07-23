Игрок сборной Мексики Чавес расторг договор с "Пачукой" ради перехода в Россию

Полузащитник Луис Чавес выкупил свой контракт у мексиканского клуба "Пачука" ради перехода в московское "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба команды.

В заявлении указывается, что для "Пачуки" приоритетом было осуществить мечту 27-летнего футболиста играть в Европе. Там выразили сожаление, что сделка с российским клубом не осуществилась — всему виной стали санкции против России и невозможность оплаты трансфера игрока — поэтому было принято решение разрешить спортсмену расторгнуть контракт за компенсацию, несмотря на потерю в доходах.

"Пачука" согласится принять компенсацию за расторжение контракта игроком, чтобы он мог абсолютно свободно и под свою ответственность вести переговоры о своём будущем с командой, которую он выберет", — уточнили в пресс-службе.

Чавес выступал за "Пачуку" с лета 2019 года. В 143 проведённых матчах он забил 14 мячей и отдал 12 голевых передач. Его контракт был рассчитан до лета 2025 года.