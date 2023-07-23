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23 июля, 00:26

"Краснодар" посчитал неприемлемой предложенную "Аяксом" сумму за Сперцяна

"Спорт-Экспресс": "Краснодар" отказал "Аяксу" в продаже Эдуарда Сперцяна

<p>Полузащитник ФК "Краснодар" Эдуард Сперцян. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/fckrasnodar/4154" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Краснодар"</a></p>

Полузащитник ФК "Краснодар" Эдуард Сперцян. Обложка © Telegram / ФК "Краснодар"

Полузащитник Эдуард Сперцян остаётся в "Краснодаре", клуб отклонил запрос "Аякса" на трансфер 23-летнего игрока сборной Армении. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Нидерландский клуб предложил за футболиста 8,5 миллиона евро и два миллиона бонусами, однако в российской команде посчитали сумму неприемлемой. К тому же в "Краснодаре" считают нецелесообразным отпускать игроков основного состава после начала сезона.

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Ранее об интересе "Аякса" к Сперцяну сообщил спортивный журналист Фабрицио Романо. Инсайдер раскрыл сумму, которую предложил амстердамский клуб за игрока.

Лариса Сафронова
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