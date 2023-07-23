"Краснодар" посчитал неприемлемой предложенную "Аяксом" сумму за Сперцяна
"Спорт-Экспресс": "Краснодар" отказал "Аяксу" в продаже Эдуарда Сперцяна
Полузащитник ФК "Краснодар" Эдуард Сперцян. Обложка © Telegram / ФК "Краснодар"
Полузащитник Эдуард Сперцян остаётся в "Краснодаре", клуб отклонил запрос "Аякса" на трансфер 23-летнего игрока сборной Армении. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Нидерландский клуб предложил за футболиста 8,5 миллиона евро и два миллиона бонусами, однако в российской команде посчитали сумму неприемлемой. К тому же в "Краснодаре" считают нецелесообразным отпускать игроков основного состава после начала сезона.
Ранее об интересе "Аякса" к Сперцяну сообщил спортивный журналист Фабрицио Романо. Инсайдер раскрыл сумму, которую предложил амстердамский клуб за игрока.