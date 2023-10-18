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18 октября, 11:56
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Абаскаль отстранил Соболева из-за дисциплины

Журналист Карпов: Гильермо Абаскаль отстранил Соболева из-за дисциплины

<p>Александр Соболев и Гильермо Абаскаль. Обложка © Александр Демьянчук / ТАСС</p>

Александр Соболев и Гильермо Абаскаль. Обложка © Александр Демьянчук / ТАСС

Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева за систематическое нарушение дисциплины. По данным спортивного журналиста Ивана Карпова, футболист, помимо поведения на поле, неподобающе относился к установленным испанцем порядкам.

Так, речь идёт об общекомандных завтраках. В первый раз Соболеву было сделано замечание, во второй "чуть не случился скандал", а в третий у тренера лопнуло терпение, после чего нападающий был оштрафован и отправлен во внеплановый отпуск.

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Лайф писал, что московские ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в матче 11-го тура Мир Российской премьер-лиги. Игра прошла на домашнем стадионе "Спартака" — "Открытие банк арена" — и закончилась со счётом 2:2.

Матвей Константинов
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