Легионеров "Спартака" назвали причиной скандала между Абаскалем и Соболевым
СМИ: Футболисты "Спартака" недовольны Абаскалем из-за привилегий для легионеров
Гильермо Абаскаль. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / guille_abascal
Футболисты московского "Спартака" из числа россиян не питают любви к своему главному тренеру — испанцу Гильермо Абаскалю. Недовольство вызвано несправедливым отношением коуча к представителям разных стран в составе команды, сообщил источник "Чемпионата".
По данным знакомого с ситуацией информатора, Абаскаль обходится с отечественными спортсменами гораздо строже, чем с их коллегами из зарубежных стран. Последних испанец не журит даже за вольный подход к посещению тренировок.
"Часть российских игроков команды недовольна тем, что легионерам разрешается опаздывать на тренировки, проявляются послабления, тогда как с них спрашивают по полной", — подчеркнул источник.
Именно с этой проблемой, уверен собеседник издания, связан недавний скандал с отстранением нападающего "Спартака" Александра Соболева. Сам же Абаскаль аргументировал своё решение недисциплинированностью спортсмена.