Легионеров "Спартака" назвали причиной скандала между Абаскалем и Соболевым

Футболисты московского "Спартака" из числа россиян не питают любви к своему главному тренеру — испанцу Гильермо Абаскалю. Недовольство вызвано несправедливым отношением коуча к представителям разных стран в составе команды, сообщил источник "Чемпионата".

По данным знакомого с ситуацией информатора, Абаскаль обходится с отечественными спортсменами гораздо строже, чем с их коллегами из зарубежных стран. Последних испанец не журит даже за вольный подход к посещению тренировок.

"Часть российских игроков команды недовольна тем, что легионерам разрешается опаздывать на тренировки, проявляются послабления, тогда как с них спрашивают по полной", — подчеркнул источник.