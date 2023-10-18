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18 октября, 19:51

Легионеров "Спартака" назвали причиной скандала между Абаскалем и Соболевым

СМИ: Футболисты "Спартака" недовольны Абаскалем из-за привилегий для легионеров

<p>Гильермо Абаскаль. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / guille_abascal</p>

Гильермо Абаскаль. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / guille_abascal

Футболисты московского "Спартака" из числа россиян не питают любви к своему главному тренеру — испанцу Гильермо Абаскалю. Недовольство вызвано несправедливым отношением коуча к представителям разных стран в составе команды, сообщил источник "Чемпионата".

По данным знакомого с ситуацией информатора, Абаскаль обходится с отечественными спортсменами гораздо строже, чем с их коллегами из зарубежных стран. Последних испанец не журит даже за вольный подход к посещению тренировок.

"Часть российских игроков команды недовольна тем, что легионерам разрешается опаздывать на тренировки, проявляются послабления, тогда как с них спрашивают по полной", — подчеркнул источник.

"Кому это нужно?": Экс-игрок "Спартака" назвал скандал Абаскаля и Соболева искусственно раздутым

"Кому это нужно?": Экс-игрок "Спартака" назвал скандал Абаскаля и Соболева искусственно раздутым

Именно с этой проблемой, уверен собеседник издания, связан недавний скандал с отстранением нападающего "Спартака" Александра Соболева. Сам же Абаскаль аргументировал своё решение недисциплинированностью спортсмена.

Илья Пушкарев
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