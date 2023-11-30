Цискаридзе представит свою версию "Щелкунчика" в Театре балета им. Якобсона 30 ноября, 08:25 Николай Цискаридзе. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Народный артист РФ, известный балетмейстер Николай Цискаридзе представит свою версию балета "Щелкунчик". Произведение, которое уже 130 лет вдохновляет зрителей по всему миру, обретёт новую жизнь на сцене Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Якобсона.

За основу Цискаридзе взял классическую постановку Василия Вайнонена, увидевшую сцену ещё в 1934 году в Ленинграде. Это именно тот спектакль, в котором танцевала легендарная Галина Уланова. Время благоприятствовало возрождению классики — эксперименты двадцатых годов остались в прошлом. Получился балет, с одной стороны, традиционный, но в нём Вайнонен использовал ту технику классического танца, которой во времена Чайковского ещё не было. Получилось цельное действо, которое было затем перенесено на сцены многих театров и срывает овации до сих пор. А знаменитый "Танец снежинок" даже сейчас порой ставится как отдельный концертный номер.

"А спустя несколько десятилетий великая балерина разглядела уникальный талант молодого Николая Цискаридзе и, как репетитор и педагог, передала ему многое из своего драгоценного театрального опыта. Теперь он, в свою очередь, возвращает на сцену один из лучших спектаклей, поставленных в России в ХХ веке", — говорится в анонсе на сайте театра.

Академический театр балета имени Леонида Якобсона — первый в СССР балетный театр, учреждённый отдельно от оперной труппы. Основан в 1966 году танцовщиком и балетмейстером Петром Гусевым как "Камерный балет", позже преобразованный в "Хореографические миниатюры". "Щелкунчика" в редакции Цискаридзе можно будет увидеть на этой сцене 3, 4 и 5 декабря.

Авторы Марина Калегина