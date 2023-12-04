8 звёзд, которые станут мамами в 2024 году

В новом году нас снова ждёт звёздный беби-бум: мамами станут супермодели, актрисы и спортсменки. Пора узнать, кто именно.

1. Миранда Керр

Модель Миранда Керр собирается стать мамой в четвёртый раз. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mirandakerr

У 40-летней топ-модели и основательницы косметического бренда KORA Organics трое сыновей: 12-летний — от актёра Орландо Блума, 5-летний и 4-летний — от миллиардера Эвана Шпигеля.

В сентябре стало известно, что Миранда снова в положении. Её четвёртым ребёнком — и третьим от Шпигеля — опять будет сын.

2. Екатерина Боброва

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ekaterinabobrova

33-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию замужем за коллегой Андреем Депутатом. У супругов есть 4-летний сын.

В октябре участница шоу "Ледниковый период" сообщила, что снова беременна. Пополнение в семье ожидается в следующем году.

3. Сиара

Кто из знаменитостей родит в 2024 году? Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ciara

Певице 38 лет. У неё трое детей: 9-летний сын от рэпера Future, 6-летняя дочь и 3-летний сын от игрока в американский футбол Расселла Уилсона.

В августе она опубликовала видео с округлившимся животом. Пол четвёртого ребёнка не раскрывается. Малыш появится на свет в самом начале 2024-го — или даже в конце 2023 года.

4. Анна Старшенбаум

Актриса Анна Старшенбаум готовится стать мамой во второй раз. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / starshenbaum_anna

У 34-летней актрисы есть 12-летний сын от бывшего мужа, актёра Алексея Бардукова. Сейчас она встречается со спортсменом Даниилом Наумовым. Пара в отношениях уже больше года.

Летом Анна сообщила, что скоро снова станет мамой. Она призналась, что вторая беременность даётся ей гораздо тяжелее первой.

5. Ивана Малич

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / bikovic

Актёр Милош Бикович долго держал свою девушку в секрете. Он представил Ивану публике почти через два года после начала отношений.

Влюбленные впервые вышли в свет в апреле 2023-го. Зато уже в сентябре Милош рассказал, что пара ждёт ребёнка.

6. Анастасия Костенко

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kostenko.94

29-летняя модель, вторая "вице-мисс Россия" 2014 года, замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. У супругов трое детей: две дочери (5 лет и 3 года) и 2-летний сын.

Четвёртый ребёнок на подходе. Какого он пола — неизвестно: пару раздражает, когда у них об этом спрашивают.

7. Сьюки Уотерхаус

Фото © YouTube / Entertainment Tonight

Английской модели, актрисе и певице 31 год. Она успела побывать в отношениях с несколькими звёздами первой величины, включая Брэдли Купера.

С 2018 года Сьюки встречается с актёром Робертом Паттинсоном. Пара живёт в Лос-Анджелесе. В ноябре влюблённые объявили, что ждут первенца.

8. Регина Бурд

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / burdregina

Жена лидера группы "Руки вверх!" уже родила ему троих детей: дочь и двух сыновей. Причём у Сергея Жукова есть и четвёртый ребёнок — дочь от первого брака.