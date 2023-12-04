Залюбили до смерти: 5 звезд, которых убили собственные фанаты
Когда фанаты становятся фанатиками, знаменитостям не до шуток. Они не только хотят урвать автограф и кусок одежды кумира, но и готовы пойти на преступление.
Порой жизнь звёзд полна не только овациями и признаниями в любви, но и угрозами, преследованиями и опасностями. Зачастую их собственные фанаты отравляют жизнь своим кумирам на словах. Но есть среди них и те, кто перешёл к активным действиям. Мир знает не одну печальную историю, когда звёзды становились жертвами своих поклонников. Перед вами — знаменитости, которых убили фанаты.
1. Джанни Версаче
Дизайнер Джанни Версаче получил пулю в затылок от одержимого фаната. Фото © ТАСС / Imago
Утром 15 июля 1997 года легендарный дизайнер Джанни Версаче, которому тогда было 50 лет, возвращался в свой особняк в Майами после похода в кофейню, когда серийный убийца Эндрю Кьюненен дважды выстрелил ему в затылок. 27-летний преступник затем утверждал, что познакомился с Версаче ещё в 1990 году, и хвастался тем, что они были друзьями.
Однако позже оказалось, что все утверждения были ложными, а Эндрю просто был одержим модельером. Версаче стал последней жертвой Кьюненена, который до этого убил уже как минимум четверых человек. Кьюненен покончил с собой, когда понял, что окружён полицией.
2. Джон Леннон
Фанат всадил музыканту Джону Леннону четыре пули в спину то ли из-за хита Imagine, то ли из-за книги "Над пропастью во ржи". (Джон справа. Гамбург, 1960 год.) Фото © ТАСС / Imago Images / United Archives
Рок-иконы не стало в декабре 1980 года: 25-летний поклонник "Битлз" по имени Марк Дэвид Чепмен подкараулил Джона Леннона около дома на Манхэттене и даже взял автограф — ничто не предвещало беды. Убийство произошло уже вечером: фанат выстрелил в спину кумира, попав четыре раза из пяти.
Однозначной причины жестокого поступка убийца так и не смог озвучить: в один день он объяснял расправу стремлением к славе и своими убеждениями, во второй — тем, что прочёл приказ убить музыканта в романе "Над пропастью во ржи", а в третий — обыкновенной ненавистью к хиту Леннона Imagine. Якобы преступник увидел в словах песни лицемерие и идеи коммунизма.
"Он сказал нам, чтобы мы не воображали никакой собственности. И вот он здесь, с миллионами долларов, яхтами, фермами и загородными поместьями, смеющийся над такими людьми, как я, которые поверили лжи, и покупали пластинки, и строили большую часть своей жизни вокруг его музыки", — объяснял убийца.
Мужчина получил от 20 лет до пожизненного, то есть после отбывания в тюрьме двух десятков лет он имел право просить досрочного освобождения каждые два года. Такое наказание считается мягче пожизненного срока. Тем не менее по сей день убийца остаётся в тюрьме.
3. Кристина Гримми
Певица Кристина Гримми (в центре) убита пулей в упор во время раздачи фанатам автографов. Фото © ТАСС / AP / Powers Imagery
Американская певица стала известной, исполнив кавер на песню Майли Сайрус Party in the USA, а умножила славу, приняв участие в шоу "Голос", где заняла третье место. Ещё с ранних лет Гримми мечтала быть знаменитой — желание сбылось настолько, что в 2011 году она даже отправилась в турне вместе с Селеной Гомес, а ещё через год выступала у неё на разогреве.
Летом 2016 года девушка давала сольный концерт в Орландо (штат Флорида), а после него вышла пообщаться с фанатами и дать автографы. Одним из любителей творчества Гримми был 27-летний Кевин Джеймс Лойбл, который в упор выстрелил в неё. Звезде было 22 года. Обезоружить преступника бросился брат звезды, однако в ходе драки Лойбл застрелился.
4. Селена Кинтанилья-Перес
Фанатка Селены Кинтанильи-Перес втёрлась к ней в доверие, чтобы потом убить звезду. Фото © Wikipedia
Певицу Селену в 90-х называли "Мадонной музыки техано" за стиль одежды, но в возрасте 23 лет её не стало. Её застрелила 31 марта 1995 года президент фан-клуба Иоланда Сальдивар. Она была не только фанаткой певицы, но и дружила с ней. Убийца работала менеджером сети магазинов, принадлежащих Селене и её семье. Когда в 1995 году вскрылись финансовые махинации, в которых предположительно была виновата Иоланда, она договорилась с Селеной о встрече в гостинице, хотела всё объяснить. Но вместо разговора женщина выстрелила в своего кумира.
Раненая певица смогла добраться до стойки ресепшена и сообщить номер, в котором находилась преступница. От полученной раны она скончалась. Злоумышленницу посадили на пожизненный срок с возможностью условно-досрочного освобождения через 30 лет.
5. Андрес Эскобар
Футболиста Андреса Эскобара убил фанат за гол в свои ворота. Фото © ТАСС / Imago
Колумбийский "рыцарь футбола" был убит 2 июля 1994 года группой футбольных фанатов. Причиной их ненависти стал гол, который Андрес Эскобар забил в ворота своей команды. Всё бы ничего, да оплошность эта случилась на одном из матчей Кубка мира.
В той злосчастной игре из-за совершённой защитником ошибки колумбийская сборная проиграла со счётом 1:2. Через несколько дней после возвращения на родину в Эскобара выпустили пулю. Примечательно, что разъярённый фанат прокричал "Гол!" во время выстрела. Жизнь футболиста не удалось спасти.
ТАСС / AP / John Lindsay, © ТАСС / Imago