10 мёртвых звёзд, которые заработали больше всех в этом году

10. Бинг Кросби — 14 млн долларов

9. Боб Марли — 16 млн долларов

8. Джон Леннон — 22 млн долларов

На имя Леннона до их пор поступают авторские отчисления: за сольное творчество и песни "Битлз". Причём этот музыкальный каталог продолжает расти. Недавно вышла новая песня группы — Now And Then. За основу продюсеры взяли неизданную демоверсию 1970-х годов, а до ума её довела нейросеть.