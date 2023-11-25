10 мёртвых звёзд, которые заработали больше всех в этом году

Каждый год журнал "Форбс" составляет рейтинг самых богатых знаменитостей, ушедших в мир иной. В 2023-м в рейтинг попали Элвис Пресли, Боб Марли и Уитни Хьюстон. Подробнее рассказываем, кто попал в топ-лист и, конечно, кто его возглавил. Уже есть предположения?

10. Бинг Кросби — 14 млн долларов

Кросби умер в 75 лет от сердечного приступа. Фото © Getty Images / John Kobal Foundation

Кросби прославился как автор рождественских музыкальных хитов — и они до сих пор приносят доход. Цифровые переиздания его записей выходят аккурат к новогодним праздникам. И хотя рынок развлечений не испытывает недостатка в новых песнях, старые регулярно попадают в топы.

9. Боб Марли — 16 млн долларов

Марли умер в 36 лет от рака. Фото © Getty Images / Kirk West

Спустя 40 лет после смерти Марли его музыка по-прежнему пользуется большим спросом. Как и права на его имя и изображение, которые можно найти на гаджетах, одежде и продуктах. А в следующем году на экраны выходит фильм "Боб Марли: Одна любовь".

8. Джон Леннон — 22 млн долларов

Леннон умер в 40 лет от огнестрельного ранения. Фото © Getty Images / Express

На имя Леннона до их пор поступают авторские отчисления: за сольное творчество и песни "Битлз". Причём этот музыкальный каталог продолжает расти. Недавно вышла новая песня группы — Now And Then. За основу продюсеры взяли неизданную демоверсию 1970-х годов, а до ума её довела нейросеть.

7. Уитни Хьюстон — 30 млн долларов

Хьюстон умерла в 48 лет, утонув в ванне. Фото © "Телохранитель", режиссёр Мик Джексон, сценарист Лоуренс Кэздан / Kinopoisk.ru

В 2023 году певице исполнилось бы 60 лет — и поклонники звезды чтят её память, не жалея денег. В декабре прошлого года вышел фильм "Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной", который собрал в мировом прокате 60 млн долларов. А компания MAC Cosmetics выпустила коллекцию макияжа, посвящённую артистке.

6. Принс — 30 млн долларов

Принс умер в 57 лет от передозировки наркотиков. Фото © ТАСС / AP / Liu Heung Shing

Принс называл загробную жизнь "миром бесконечного счастья". С этим согласна как минимум компания Primary Wave, которая владеет долей в его авторских правах, а значит, и частью его доходов. С 2016 года вышло три посмертных альбома певца, а в этом году готовится коллекционное переиздание его классического альбома 1991 года Diamonds and Pearls.

5. Чарльз Монро Шульц — 30 млн долларов

Шульц умер в 77 лет от сердечного приступа. Фото © Wikipedia / Roger Higgins

Шульц полвека рисовал комиксы Peanuts про мальчика Чарли Брауна — и их до сих пор читают во всём мире. Бренды тоже любят компанию Шульца: Apple рисует его персонажей на циферблатах умных часов, Williams Sonoma — на посуде, а Cariuma и Igloo Coolers — на кроссовках. Всё это, конечно, приносит неплохие деньги.

4. Доктор Сьюз — 40 млн долларов

Сьюз умер в 87 лет от рака. Фото © Национальные архивы США / dvidshub.net

Юные американцы до сих пор не могут насытиться книгами про Гринча, который похитил Рождество. Их написал и проиллюстрировал Теодор Сьюз Гайсел, известный как Доктор Сьюз. Большую часть доходов умершего писателя составляют продажи его книг, остальное — от лицензий на использование персонажей.

3. Рэй Манзарек — 45 млн долларов

Манзарек умер в 74 года от рака. Кадр из видео © YouTube / lstudiopresents

Манзарек играл в The Doors на клавишных, Робби Кригер — на гитаре. Оба продали свои права на музыку группы компании Primary Wave. Манзарек умер, Кригер жив, но оба получают с этого доход... как бы это ни звучало. Барабанщик Джон Денсмор и наследники лидера группы Джима Моррисона свои права на каталог The Doors пока не продали.

2. Элвис Пресли — 100 млн долларов

Пресли умер в 42 года от остановки сердца — возможно, от передозировки наркотиков. Фото © ТАСС / IMAGO

Поместье певца Грейсленд до сих пор приносит доход. За год его посетили 600 тысяч человек: они потратили деньги на билеты и сувениры. После смерти в январе этого года единственной дочери Элвиса — Лизы Мари — за его недвижимость разгорелась борьба между бывшей женой и внучкой. Победила последняя.

1. Майкл Джексон — 115 млн долларов

Джексон умер в 50 лет от передозировки лекарств. Фото © Getty Images / Liverpool Echo / Mirrorpix