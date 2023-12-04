50-летняя Королёва после бани в одних трусиках выбежала в снег, не постеснявшись показать фигуру

Для одних наступившая зима — это самое нелюбимое из-за холодов время года. Все ходят хмурые и норовят поплотнее застегнуть трендовые пуховики или вовсе не выходить из дома. Но звёзды российского шоу-бизнеса, наоборот, рады выпавшим сугробам. Ведь можно исполнить традиционную русскую забаву — в баньке попариться, а потом на мороз выбежать и в снегу искупаться.

Первой, кто этой зимой порадовал подписчиков подобным контентом, оказалась знаменитая певица Наташа Королёва. На видео, которым она поделилась в социальных сетях, 50-летняя звезда выбегает из бани, размахивает полотенцем и в одних трусиках танцует под музыку, пока её растирают снегом.

Размахивая полотенцем, Королёва голой выбежала на мороз после бани. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / koroleva__star