50-летняя Королёва после бани в одних трусиках выбежала в снег, не постеснявшись показать фигуру
Пример настоящей русской женщины на выходных показала Наташа Королёва. Певица запостила видео, в котором под забавную музыку раздевается и купается в снегу, а также уверенно трясёт своими прелестями.
Певица Наташа Королёва голой выбежала после бани в снег. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / koroleva__star / фотограф olllyvento
Для одних наступившая зима — это самое нелюбимое из-за холодов время года. Все ходят хмурые и норовят поплотнее застегнуть трендовые пуховики или вовсе не выходить из дома. Но звёзды российского шоу-бизнеса, наоборот, рады выпавшим сугробам. Ведь можно исполнить традиционную русскую забаву — в баньке попариться, а потом на мороз выбежать и в снегу искупаться.
Первой, кто этой зимой порадовал подписчиков подобным контентом, оказалась знаменитая певица Наташа Королёва. На видео, которым она поделилась в социальных сетях, 50-летняя звезда выбегает из бани, размахивает полотенцем и в одних трусиках танцует под музыку, пока её растирают снегом.
Размахивая полотенцем, Королёва голой выбежала на мороз после бани. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / koroleva__star
Глядя на это видео, так и хочется процитировать Ольгу Бузову, сказав: "Кайфуйте! Жизнь одна!" Кстати, хотя Наташа и стоит к камере спиной, можно легко оценить фигуру, которую певица не постеснялась показать. Напомним, что сейчас Королёвой 50 лет! Мы думаем, что для своего возраста она очень даже в классной форме. А что думается вам? Захотелось тоже попариться в русской бане, а потом в снег нырнуть?