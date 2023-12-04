Раскрыт состав наставников нового сезона шоу "Голос"

В российской столице стартовали съёмки нового сезона музыкального шоу "Голос". Как передаёт пресс-служба Первого канала, в этом году впервые кресло наставника займёт певица Zivert.

"Впервые в истории проекта зрители увидят в красном кресле наставника "Голоса" певицу-хитмейкера Zivert, которая присоединится к уже опытным тренерам Владимиру Преснякову, Полине Гагариной и Антону Беляеву", — сообщили в пресс-службе вещателя.

Согласно предоставленным сведениям, шоу, которое уже совсем скоро стартует в эфире, как и прежде, будет вести Яна Чурикова. В пресс-службе добавили, что география этого проекта достаточно широка и в этом сезоне будет представлена новыми регионами. Напомним, что всего в слепых прослушиваниях примет участие 128 вокалистов, уже прошедших предварительный кастинг.