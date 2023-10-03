Звезда "Голос. Дети" Akmal' рассказал о начале гастрольного тура и любимых песнях

Звезда шоу "Голос. Дети" Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) презентовал альбом под названием "Сидело в мыслях". В беседе с Лайфом артист рассказал о планах на ближайшее время и любимых песнях из своего репертуара. На презентацию пришли актёр Стас Ярушин, телеведущая Яна Чурикова, певица Юлия Савичева, блогерша Helen Yes и другие. По словам певца, у него начинаются гастроли.

Akmal' рассказал о гастрольном туре и собственных любимых песнях. Видео © LIFE

"У меня с завтрашнего дня начинается гастрольный тур. Завтра с утра выезжаю в Волгоград. Большой гастрольный тур", — отметил Акмаль.

Он выразил надежду, что в январе у него получится отдохнуть. Артист добавил, что 13 декабря у него планируется сольный концерт в Москве. По его словам, будет брошено много сил на организацию этого мероприятия. На вопрос о том, какие песни из его репертуара ему нравятся больше всего, Акмаль выделил две композиции.

"Песня "Как тебе нужен я". Я очень люблю эту песню тем, что она привычная. Она мне легко далась в написании, легко мне даётся в исполнении. Но при этом есть песня "Это любовь", которая мне тоже безумно нравится. И исполнять её — это прям отдельный восторг. Потому что это что-то новое. И для меня, и для моих голосовых связок", — рассказал певец.