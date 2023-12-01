День ангела в первый зимний месяц: кто отмечает именины в декабре 2023 года Какое имя дать ребёнку, родившемуся в декабре? Если вы придерживаетесь христианской традиции, можно воспользоваться церковным календарём. В декабре 2023 года празднуются дни ангела для 123 имен. Life.ru помогает выбрать имя для "декабрьских" мальчика или девочки. 30 ноября, 21:01 Как назвать ребёнка, который родился в декабре? Варианты имён для девочек и мальчиков. Фото © azerbaijan_stocke / freepik

Как правильно выбрать имя для ребёнка?

Во-первых, надо понимать, что именины и день ангела — это два разных понятия, связанные с христианской традицией. Именины — это день памяти святого, чьё имя носит человек. День ангела — это день крещения человека, когда он получил своего ангела-хранителя. Именины и день ангела могут совпадать, если человек был крещён в день памяти своего святого, но это не всегда так.

Во-вторых, хорошо бы узнать, как отвечает Церковь на вопрос, влияет ли имя на жизнь человека. Родители иногда опасаются: назовёшь именем мученика — жизнь будет полна страданий, дашь имя преподобного (монаха) — рискуешь, что подрастёт и станет монахом. А может, лучше дать имя царя, военачальника, мыслителя? Но священники уверяют: имя, полученное ребёнком, не определяет его жизнь. И многие популярные имена — достаточно посмотреть на святцы — носили как цари, так и монахи, и мученики.

Сегодня принято давать ребёнку имя прославленного святого, принадлежащего к Православной церкви. Однако, если родители настаивают на том, чтобы назвать малыша каким-то необычным или неправославным именем, с точки зрения Церкви это допустимо. В таком случае в паспорте человек будет носить имя Олеся, Алёна, Руслан, Джон или Санчес, а при крещении ему присвоят имя православного святого.

И ещё один очень важный аспект, который многие упускают из виду. Если вы желаете дать имя ребёнку по-церковному, или, как принято говорить, по святцам, то это будет имя святого, чью память отмечают в восьмой день после рождения ребёнка. Можно, конечно, выбрать имя (как сейчас модно) в честь святого, в день памяти которого появился на свет малыш. Говорят: "Моя девочка родилась в день святой Ксении Петербургской. Значит, я могу назвать её Ксенией?" В этих словах есть некоторый смысл, но это уже новая практика, а не церковная традиция.

Календарь православных праздников на декабрь. Инфографика © LIFE

В декабре именины отмечают:

1 декабря — Анастасий, Николай, Платон, Роман.

— Анастасий, Николай, Платон, Роман. 2 декабря — Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Варлам, Вениамин, Геннадий, Герасим, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иларион, Константин, Леонид, Михаил, Пётр, Порфирий, Семён, Сергей, Тимофей, Федор, Христофор, Яков.

— Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Варлам, Вениамин, Геннадий, Герасим, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иларион, Константин, Леонид, Михаил, Пётр, Порфирий, Семён, Сергей, Тимофей, Федор, Христофор, Яков. 3 декабря — Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Иларион, Иосиф, Макар, Николай, Татьяна, Фёкла.

— Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Иларион, Иосиф, Макар, Николай, Татьяна, Фёкла. 4 декабря — Александр.

— Александр. 5 декабря — Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Валериан, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Пётр, Прасковья, Прокопий, Савва, Фаддей, Фёдор, Филимон, Яков.

— Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Валериан, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Пётр, Прасковья, Прокопий, Савва, Фаддей, Фёдор, Филимон, Яков. 6 декабря — Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Макар, Митрофан, Серафим, Фёдор.

— Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Макар, Митрофан, Серафим, Фёдор. 7 декабря — Августа, Александр, Алексей, Анисья, Григорий, Евгений, Евграф, Екатерина, Иван, Марк, Митрофан, Михаил, Порфирий, Прокопий, Симон, Христофор.

— Августа, Александр, Алексей, Анисья, Григорий, Евгений, Евграф, Екатерина, Иван, Марк, Митрофан, Михаил, Порфирий, Прокопий, Симон, Христофор. 8 декабря — Александр, Андрей, Варлам, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Пётр, Семён, Серафим, Ярослав.

— Александр, Андрей, Варлам, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Пётр, Семён, Серафим, Ярослав. 9 декабря — Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Никон, Пётр, Тихон, Федосий, Юлиан, Яков.

— Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Никон, Пётр, Тихон, Федосий, Юлиан, Яков. 10 декабря — Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Никон, Роман, Серафим, Сергей, Фёдор, Фёкла, Феодосий, Яков.

— Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Никон, Роман, Серафим, Сергей, Фёдор, Фёкла, Феодосий, Яков. 11 декабря — Алексей, Андрей, Анисья, Анна, Василий, Викентий, Григорий, Даниил, Ерофей, Иван, Константин, Никифор, Николай, Павел, Пётр, Прасковья, Серафим, Сергей, Степан, Тимофей, Фёдор, Фома, Харитон.

— Алексей, Андрей, Анисья, Анна, Василий, Викентий, Григорий, Даниил, Ерофей, Иван, Константин, Никифор, Николай, Павел, Пётр, Прасковья, Серафим, Сергей, Степан, Тимофей, Фёдор, Фома, Харитон. 12 декабря — Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей.

— Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей. 13 декабря — Андрей, Иван.

— Андрей, Иван. 14 декабря — Антон, Дмитрий, Наум, Порфирий.

— Антон, Дмитрий, Наум, Порфирий. 15 декабря декабря — Андрей, Антонина, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Матрона, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Феврония, Фёдор.

— Андрей, Антонина, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Матрона, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Феврония, Фёдор. 16 декабря — Андрей, Гавриил, Георгий, Гликерия, Ефрем, Иван, Николай, Савва, Фёдор.

— Андрей, Гавриил, Георгий, Гликерия, Ефрем, Иван, Николай, Савва, Фёдор. 17 декабря — Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Серафим, Юлия.

— Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Серафим, Юлия. 18 декабря — Анастасий, Геннадий, Гурий, Захар, Илья, Савва, Сергей.

— Анастасий, Геннадий, Гурий, Захар, Илья, Савва, Сергей. 19 декабря — Максим, Николай.

— Максим, Николай. 20 декабря — Антон, Василий, Григорий, Гурий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Нил, Павел, Пётр, Сергей.

— Антон, Василий, Григорий, Гурий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Нил, Павел, Пётр, Сергей. 21 декабря — Анфиса, Кирилл.

— Анфиса, Кирилл. 22 декабря — Александр, Анна, Василий, Владимир, Евфросиния, Софрон, Степан.

— Александр, Анна, Василий, Владимир, Евфросиния, Софрон, Степан. 23 декабря — Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Дорофей, Евгений, Евграф, Евдокия, Евлалия, Евсей, Иван, Константин, Лаврентий, Михаил, Николай, Пётр, Сергей, Степан, Татьяна, Фёкла, Фома, Яков.

— Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Дорофей, Евгений, Евграф, Евдокия, Евлалия, Евсей, Иван, Константин, Лаврентий, Михаил, Николай, Пётр, Сергей, Степан, Татьяна, Фёкла, Фома, Яков. 24 декабря — Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Никифор, Николай, Никон, Пётр, Терентий, Феофан, Филимон.

— Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Никифор, Николай, Никон, Пётр, Терентий, Феофан, Филимон. 25 декабря — Александр, Спиридон, Ферапонт.

— Александр, Спиридон, Ферапонт. 26 декабря — Александр, Алексей, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Яков.

— Александр, Алексей, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Яков. 27 декабря — Иларион, Ипатий, Зосима, Николай, Филимон.

— Иларион, Ипатий, Зосима, Николай, Филимон. 28 декабря — Александр, Василий, Иларион, Иона, Павел, Степан, Сусанна, Трифон.

— Александр, Василий, Иларион, Иона, Павел, Степан, Сусанна, Трифон. 29 декабря — Аггей, Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Пётр, Семён, София, Феодосий.

— Аггей, Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Пётр, Семён, София, Феодосий. 30 декабря — Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Пётр, Сергей, Степан.

— Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Пётр, Сергей, Степан. 31 декабря — Вера, Виктор, Владимир, Зоя, Иван, Илья, Марк, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семён, Сергей, Фаддей.

Актёр театра и кино Виктор Добронравов отметит именины в декабре дважды: 8-го и 31-го числа. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Четыре тренда в выборе имени в 2023 году

1. Предпочтение краткости. В 2023 году эта тенденция сокращённых, "коротких" имён становится все более популярной в России, ведь так гораздо удобнее представляться окружающим. Кроме того, Кира, Марк, Леон, Макс, Агата, Илья, Давид, Мия, Адам проще и понятнее для иностранцев, они легче запоминаются и произносятся.

2. Актуальность, а иногда и "хайповость". Всё, что случается в мире, оказывает влияние на выбор родителей новорождённого. Например, известный всем факт: рост количества Юриев в СССР после первого полета Юрия Гагарина в космос. Причём с тех пор эта тенденция только усиливается. Часто родители называют детей в честь героя популярного фильма, известного спортсмена или просто стараются придумать что-то оригинальное, а иногда и совершенно абсурдное. К примеру, в Москве живёт мальчик Редуксин, получивший имя в честь лекарства для похудения. В Королёве появилась девочка Виагра, а в Перми имеется свой Люцифер.

3. Европеизация. В списке распространённых имен, которые только набирают популярность, значатся: Николь, Марк, Диана, Роберт, Давид, Артур, Мия. И, скорее всего, они ещё не скоро сдадут свои позиции. Популярные славянские имена, располагающиеся в первой тридцатке рейтинга: Дарья, Владислав, Мирослава, Милана, Владимир и Есения.

4. Восточные мотивы. Многие родители любят в восточных именах для мальчиков тайну, загадку с оттенком брутальности, а для девочек — нежность и мелодичность. Особенно популярны имена Тимур и Умар для мальчиков, а для девочек — Сафия, Марьям, Амина. При этом не обязательно, чтобы их родители были мусульманами или жили в мусульманской стране.

Актриса Сафия Яррулина, сыгравшая в сериалах "Беспринципные" и "И снова здравствуйте!", обладательница красивого и редкого восточного имени. Фото © Сайт "Кинопоиск"

Имена, которые выходят из моды в 2023 году

Каждый год в мире появляется на свет несколько миллионов детей, для которых родители подбирают имена по разным критериям. Кто-то хочет отразить качества, которые хотел бы видеть у своего ребёнка, а кто-то ориентируется на моду — да, имена тоже имеют свою популярность и свои тренды. Ниже расскажем, какие женские и мужские имена потеряли свою популярность в России за последнее время.

Имена для девочек

Считается, что Елены — спокойные, трудолюбивые, невероятно энергичные, прекрасные мамы и замечательные хозяйки. В 1980-е годы это имя занимало в рейтинге второе место, а сейчас — лишь шестидесятое! Жизнерадостные Натальи, настоящие "лучики света в тёмном царстве", тоже покинули пьедестал почёта. Вышли из моды противоречивые Ольги, общительные Юлии, ревнивые Татьяны, целеустремлённые и яркие Ирины, независимые Светланы и нарциссичные Марины. Всё реже дают девочкам имена Надежда и Любовь — время, наверное, не для этих имён.

Имена для мальчиков

У мужчин тоже есть аналогичный антирейтинг. Имена Евгений, Денис, Антон, Игорь, Юрий, Олег, Вячеслав, Василий, Станислав, Вадим сейчас куда чаще можно встретить среди сорокалетних, чем у детей.

Экс-резидентка Comedy Woman Надежда Ангарская — обладательница имени, которое становится всё более редким. Фото © VK.com / Надежда Ангарская

Красивые и редкие имена, которые можно порекомендовать

Многие родители не знают, что в православной традиции существует много прекрасных и необычных имён, которые сейчас почти не используются. Эти имена звучат не хуже, чем современные, а святые, которые носили их, не менее достойны уважения, чем те, чьи имена у всех на слуху. Чтобы продемонстрировать, как мало мы осведомлены о наших именах, дадим примеры мужских и женских имён, которыми очень редко называют детей. Из большого списка мы выбрали только небольшую часть древних и красивых имён и указали, что означает данное имя на языке народа, где оно возникло.

Имена для девочек

Ада — благородная (древневерхненем.).

Акилина — орлиная (греч.); в простонародье это благозвучное имя было превращено в Акулину. Можно предложить родителям требовать от знакомых и родственников именно такого, греческого, а не простонародного русского (Акулина) варианта произнесения имени.

Алевтина — сильная (лат.).

Ангелина — вестница (греч.).

Ариадна — хранительница супружеской верности (греч.).

Вероника — образ верности (греч., лат.).

Ева — жизнь (евр.).

Евдокия — благоволение (греч.).

Исидора — дар Исиды (египетской богини) (греч.).

Клеопатра — славная по отцу (греч.).

Констанция — постоянная (греч.).

Лия — утомлённая (евр.).

Параскева — пятница, приготовление (греч.).

Пелагея — морская (греч.).

Руфина — рыжеватая (греч.).

София — премудрость (греч.).

Сусанна — белая лилия (евр.).

Христина — Христова (греч.).

Юния — молодая, юная (лат.).

Блистательная Ангелина Вовк — пожалуй, единственная обладательница такого имени на российском телевидении. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Имена для мальчиков

Адриан — из Адрии (небольшой италийский городок) (лат.).

Адам — человек (евр); этимологически имя произведено от "адама" — "красная земля".

Алфей — перемена (евр.).

Андроник — победитель мужей (греч.).

Аристарх — лучший начальник, отличный ( греч.).

Арсений — мужественный, мужчина (греч.).

Валериан — из города Валерии (лат.).

Гавриил — крепость Божия (евр.).

Герман — воин (древневерхненем.).

Григорий — бодрствующий (греч.).

Гурий — львёнок (евр.).

Давид — возлюбленный (евр.).

Дамиан — покоритель, укротитель (греч.).

Елисей — его спасение — Бог (евр.).

Ераст — любящий (греч.).

Ефрем — плодовитый (евр.).

Игнатий — огненный, раскалённый (лат.).

Климент — милостивый (лат.).

Корнилий — сильный (лат.).

Лаврентий — лавровый (лат.).

Лев — лев (греч.).

Марк — сухой, увядающий (лат.).

Никон — побеждающий (греч.).

Платон — широкий (греч.).

Поликарп — многоплодный (греч.).

Порфирий — багряный (греч.).

Прокл — далёкий (лат.).

Севастиан — досточтимый (греч.).

Сила — молчание, покой (евр., лат.).

Симон — услышание (евр.).

Стефан — венец (греч.).

Терентий — полирующий, растирающий (греч.).

Тихон — счастье (греч.).

Трофим — питомец (греч.).

Феоктист — Богом созданный (греч.).

Феофан — Богоявление (греч.).

Филарет — любитель добродетели (греч.).

Филипп — любящий коней (греч.).

Фома — близнец (евр.).

Харитон — благодатный (греч.).

Христофор — Христоносец (греч.).

Как бы вы ни выбирали имя для ребёнка, родившегося в декабре, — по святцам или иным критериям, — в любом случае надо помнить, что не имя определяет судьбу человека, а человек может влиять на достоинство имени своей жизнью и делами.

Авторы Андрей Соколов