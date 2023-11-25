В Набережных Челнах родилась девочка с именем Россия-Святосия-Святороссия

В многодетной семье из Татарстана родилась девочка, которую назвали Россия-Святосия-Святороссия. Такое имя самой младшей дали из-за любви к стране, однако это совсем "не политический момент", рассказал "Газете.Ru" глава семейства Владимир Сухов.

Всего в семье из Набережных Челнов 14 детей, и у каждого — особая история имени, которая связана с предками и родиной. К примеру, девочку, родившуюся до малышки, назвали Природа. А говоря про имя самой России, мужчина отметил, что наконец почувствовал, в какой прекрасной и замечательной стране он живёт. А такой она, по его словам, стала благодаря президенту Владимиру Путину.

"Это не политический момент, это некое совпадение. Россия — это основное имя, Святосия — священная святая сила России, святое сияние России. А Святороссия — это дополнение, так получилось. Когда она вырастет, для себя уже определит то имя, которое ей необходимо и которое её будет вести по жизни. Это красиво", — пояснил россиянин.

При этом он подчеркнул, что имя новорождённой дочери никак не связано с сектантским, религиозным или конфессиональным направлением. Кстати, сотрудники ЗАГСа при оформлении девочки сильно удивились, но тем не менее были рады редкому имени ребёнка.