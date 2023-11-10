Стилист Лисовец перечислил 5 элементов образа, превращающих москвичек в провинциалок

Многим из нас с самого детства прививают принцип носить не то, что красиво, а то, что удобно. Вот и получается, что соотечественников-туристов потом вычисляют по сандалиям с носками или ещё всяким безвкусным образам для прогулок. Но почему нельзя научиться сочетать комфорт и стиль? Загадка.

Сейчас в двери к нам стучится зима, совсем немного — и всё завалит снегом, начнутся холода. Поможет ли мороз спрятать бездарно подобранные наряды или все эти пуховики и шапки сделают только хуже? Лайф поинтересовался у знатока моды Влада Лисовца, по каким вещам можно определить, что человек вообще не в силах "пояснить за шмот", и в толпе отличить приезжих "икон стиля" от столичных.

Со слов стилиста, сейчас отличить москвичек от провинциалок сложно в принципе, потому что в целом в Москве стали одеваться хуже. Но всё же наш эксперт даже в такой ситуации может вычислить людей, которые совсем уж не увлекаются модой или давно не были в столице. Этими отличительными особенностями знаток моды поделился и с Лайфом. Итак, на что чаще всего стилисты обращают внимание и считают антитрендами?

Шапки со стразами или с помпоном

Какие предметы гардероба даже коренную москвичку выставят как ничего не понимающей в моде девушку из деревни? Фото © Getty Images / Josef Mohyla

В чёрный список стилиста первым делом попали головные уборы из некачественной тонкой ткани, устарело украшенные декором или надписями, а также шапки с помпонами. Именно "шапочки со стразами, натянутые прямо до бровей, в виде шапки Деда Мороза" и выдают, по мнению стилиста, в женщине провинциалку. Пусть даже она и живёт в столице, иного впечатления производить не будет.

Приталенные пуховики

Ещё один антитренд предстоящего зимнего сезона, который превратит вас в деревенскую Дуню, — вышедший из моды приталенный пуховик.

Приталенный пуховик в стиле Снегурочки. Вот если идёт Снегурочка, значит, она либо приехала к нам лет пять назад и ещё не растаяла, либо только приехала и таять не собирается Владислав Лисовец Стилист, знаток моды

Вот эти светлые и приталенные пуховики Снегурочек уже портят внешний вид. А если такой верх будут дополнять "ботинки замшевые с пряжками и колготки с начёсом", как их называет стилист, то ни у кого не останется сомнений, что вы в таком наряде точно турист в Москве, но никак не житель столицы.

Светлый зимний образ

Пять вещей, которые выдают в вас неумение стильно и красиво одеваться. Фото © Shutterstock

Как рассказывает Лайфу знаток моды, люди из провинции предпочитают именно светлую зимнюю одежду. "Шапка — светлая, пуховик — светлый, ботинки — светлые, то есть вот эти оттенки очень любят приезжие", — делится Владислав Лисовец лайфхаками, как он вычисляет гостей столицы.

И ладно бы куртки или пуховики были объёмными или смешными — такие носить можно, их молодёжь любит. Но силуэты приталенных белых Снегурочек точно выдадут в вас ничего не понимающую в моде колхозницу.

Меховое однообразие

Если спросить, по каким зимним предметам гардероба можно отличить столичную модную девицу от той, кто, скажем, недавно из поезда вышла, стилист сразу ответит: капюшон с мехом.

Куртки и приталенные пуховики в виде Снегурочки с капюшоном и с мехом. Говорить тут много не приходится — они все ходят одинаковые, как из инкубатора, поэтому другой одежды у нас нет Владислав Лисовец Стилист, знаток моды