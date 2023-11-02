Эти 7 смешных и одновременно стыдных вещей точно делала каждая женщина

Каждый человек независимо от пола и возраста делает вещи, нежелательные для разоблачения окружающими. Список стыдных и неуместных поступков у девушек такой же длинный, как и у парней. Происходить неоднозначные события могут дома, у подруги, в кафе, в ночном клубе. Отрицать написанное бесполезно — гораздо интереснее прочитать и увидеть в прочитанном отражение себя. Что же делают все без исключения дамы?

1. Носит застиранный, но любимый лифчик

Ужасный лифчик-инвалид — его носят 99% женщин. Фото © Shutterstock

А те кружевные нитки, в которые она периодически обматывается, чтобы порадовать парня, — это, так сказать, парадное, выходное и, как правило, дико неудобное. Не то что бессмертный застиранный лифчик, переживший не одно поколение ухажёров.

2. Просматривает сообщения в телефоне своего парня

Даже самая честная девушка рано или поздно срывается. Возможно, виноваты гормоны, которые нашёптывают ей на ухо противными тонкими голосками: "Ну, давай, посмотри, что он хранит за своим давно уже известным тебе паролем". Очевидно, хотя бы разок каждая из представительниц прекрасного пола срывалась и бесстыдно смотрела контакты или эсэмэс.

3. Представляет, как будет выглядеть беременной

Если женщина выпячивает пузо перед зеркалом — не отвлекайте, она примеряет беременность. Фото © Shutterstock

Эффект беременности легко достигается после переедания чернослива или путём подкладывания под кофту посторонних предметов вроде подушки или проходящего мимо кота. Зачем? Потому что это выглядит одновременно волнующе и странно — вполне себе причина.

4. Смотрит порно

Совсем не стыдно, но в обществе настоящим "леди" принято сие скрывать. Это она при парне делает вид, что двойное проникновение — "ужас, хватит говорить про эту гадость". На деле же девушки умеют искать интересующий их раздел контента для взрослых с той же скоростью, с которой мужчина не всегда может заправить кровать в армии.

5. Представляет, что её свекровь трагически погибла

Все эти смешные или постыдные действия хотя бы раз совершала каждая женщина. Фото © Shutterstock

Одна из отвратительных вещей, которой занималась каждая девушка, это представление жизни с парнем или мужчиной без наличия свекрови. Мысли о том, что могло бы с ней случиться и как счастливо они жили бы вдвоём без её советов, хотя бы раз посещали каждую даму, даже самую милосердную.

6. Примеряет парню ребёнка

Не зря шутят, что женщина уже в момент первой встречи "примеряет" своим будущим детям отчество, образованное от имени нового знакомого. Забота о потомстве заложена в нас генетически. И природа считает, что ещё задолго до его появления неплохо бы убедиться в том, что понравившийся мужчина имеет шансы справиться с ролью отца.

Вот почему многие мужчины в процессе развития отношений "совершенно случайно" оказываются в обществе маленьких племянников своей пассии, её братиков и сестричек или детей близких подруг. Кавалер, который не впал в панику при виде карапуза, рассматривается как достойный кандидат. А тот, кто умеет ладить с детьми, и вовсе вызывает восхищение.

7. Дарит себе цветы, чтобы выложить в Сеть

Все женщины хоть раз в жизни дарили себе цветы, чтобы подписчики увидели, какие заботливые у неё поклонники. Фото © Shutterstock