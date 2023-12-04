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Опубликовано 4 декабря 2023, 04:00
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10 стильных оправ времён СССР, показывающих, что тогда знали толк в очках

"Старомодные" советские оправы снова возвращаются в моду. Собрали 10 архивных кадров, которые крайне советуем использовать в качестве вдохновения, — будете в тренде 2024 года раньше всех.

Были у нас в стране времена, когда всё советское считалось чем-то плохим, безвкусным: "Фу, совок!" Благо всё возвращается на круги своя. И на моду СССР, которая тридцать лет казалась чем-то нелепым, сейчас приятно посмотреть. Взять даже очки — оправы из 60–80-х сейчас не просто уместны, но и вообще в самом тренде — модники не дадут соврать. Собрали 10 архивных кадров для вдохновения.

Сентябрь 1991 г. Москва. Ректор Российской театральной академии Сергей Исаев на собрании преподавателей и студентов.

Советская эпоха и модные очки: 10 фото, которые вдохновят. Фото © ТАСС / Андрей Соловьев

Советская эпоха и модные очки: 10 фото, которые вдохновят. Фото © ТАСС / Андрей Соловьев

Сентябрь 1989 г. Ленинград. Народный художник СССР Андрей Андреевич Мыльников в творческой мастерской.

Очки как аксессуар: 10 фото из СССР, демонстрирующих стиль. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Очки как аксессуар: 10 фото из СССР, демонстрирующих стиль. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Август 1987 г. Белорусская ССР. Минск. Молодой человек в нескольких очках.

Тренды советской эпохи: 10 модных фотографий с очками. Фото © ТАСС / Владимир Витченко, Сенцов Алекса

Тренды советской эпохи: 10 модных фотографий с очками. Фото © ТАСС / Владимир Витченко, Сенцов Алекса

Май 1985 г. Казахская ССР. Алма-Ата. Студентка Казахского женского педагогического института Зоя Хамзина.

Очки и мода: 10 стильных фото из СССР. Фото © ТАСС / В. Глущенко

Очки и мода: 10 стильных фото из СССР. Фото © ТАСС / В. Глущенко

Декабрь 1983 г. Москва. Польская актриса Беата Тышкевич на съёмках фильма "Европейская история”.

Очки в советскую эпоху: 10 запоминающихся фото. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Очки в советскую эпоху: 10 запоминающихся фото. Фото © ТАСС / Николай Малышев

1 октября 1981 г. Калинин. Бригадир Калининского экскаваторного завода Михаил Васильевич Лебедев.

Очки и стиль: 10 фото из СССР. Фото © ТАСС / Александр Овчинников

Очки и стиль: 10 фото из СССР. Фото © ТАСС / Александр Овчинников

Октябрь 1979 г. Сочи. Обладатель второй премии фестиваля "Красная гвоздика – 79", певец из ЧССР Иозеф Штарг.

Очки в советскую эпоху: 10 модных снимков из СССР. Фото © ТАСС / Григорий Калачьян

Очки в советскую эпоху: 10 модных снимков из СССР. Фото © ТАСС / Григорий Калачьян

Март 1977 г. Приволжск. Герой Соцтруда, лауреат Госпремии СССР, ткачиха А.В. Смирнова.

Ретростиль: 10 модных фото из СССР с очками. Фото © ТАСС / Исаак Дынин

Ретростиль: 10 модных фото из СССР с очками. Фото © ТАСС / Исаак Дынин

Февраль 1975 г. Заместитель начальника советско-французской экспедиции по проекту "Аракс" Ирина Сергеевна Глова.

История советской моды: 10 фото из СССР с модными очками. Фото © ТАСС / Николай Акимов

История советской моды: 10 фото из СССР с модными очками. Фото © ТАСС / Николай Акимов

Июль 1968 г. Москва. Советская актриса, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Васильевна Доронина.

10 модных фото из СССР, которые показывают, что такое стиль. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

10 модных фото из СССР, которые показывают, что такое стиль. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

Надеемся, эти фото уже вдохновили вас перерыть бабушкины ящики в поиске старых оправ. Использовать оригинальные винтажные вещи будет намного интереснее, чем покупать современный пластик!

10 фото из советских коммуналок, глядя на которые вы провалитесь в свою молодость
10 фото из советских коммуналок, глядя на которые вы провалитесь в свою молодость
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ТАСС / Николай Малышев

Сергей Трофимов
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