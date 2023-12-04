10 стильных оправ времён СССР, показывающих, что тогда знали толк в очках

Были у нас в стране времена, когда всё советское считалось чем-то плохим, безвкусным: "Фу, совок!" Благо всё возвращается на круги своя. И на моду СССР, которая тридцать лет казалась чем-то нелепым, сейчас приятно посмотреть. Взять даже очки — оправы из 60–80-х сейчас не просто уместны, но и вообще в самом тренде — модники не дадут соврать. Собрали 10 архивных кадров для вдохновения.