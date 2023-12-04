Меланома, рак и диабет: Врач назвала болезни, которые выбирают жертву по полу

Представительницы слабого пола переносят многие заболевания значительно легче, чем мужчины. Всё дело в гормонах, которые защищают женский организм от ряда недугов. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала врач общей практики Мария Беляева.

"Учёными доказано, что эстрогены, гормоны, вырабатываемые женским организмом больше, чем мужским, способны защищать организм от многих заболеваний. К ним относятся болезнь Паркинсона, меланома, рак поджелудочной железы, камни в почках, диабет и подагра, а также хронические обструктивные болезни лёгких", — перечислила Беляева.

По словам медика, доказано, что женщины в целом более стойко переносят ряд заболеваний, нежели представители сильного пола. Однако существуют болезни, которыми болеют только мужчины. Одна из них — "мужской грипп", который действительно существует, заверила врач.

Женщины, в отличии от мужчин, более подвержены раку груди, остеопорозу, синдрому раздражённого кишечника и депрессии. Вероятность подобных заболеваний усиливается, если в семье кто-то от страдал от подобного. Чтобы избежать возникновение болезней, Беляева посоветовала не пренебрегать посещением врача.