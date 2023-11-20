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Названы продукты, которые вызовут у вас приступ мигрени

Невролог Гизатуллин: Шоколад может вызвать приступ мигрени

20 ноября, 12:08
<p>Бананы могут вызвать приступ мигрени. Обложка © Unsplash</p>

Бананы могут вызвать приступ мигрени. Обложка © Unsplash

Мигрень проявляется как стойкая пульсирующая головная боль с одной стороны, длится от нескольких часов до трёх суток, может сопровождаться тошнотой и рвотой, ознобом, учащённым сердцебиением, бессонницей, подавленным настроением, вялостью. Об этом Лайфу рассказал врач-невролог Ринат Гизатуллин.

По его словам, развитию мигрени сопутствуют гормональные изменения, эмоциональные перегрузки, нарушение сна, голод, перемена погоды, употребление алкоголя и даже ряда продуктов: бананов, цитрусовых, шоколада, жирных сыров.

Для предотвращения приступов мигрени нужно вовремя ложиться спать, больше двигаться, гулять на свежем воздухе, правильно питаться

Ринат Гизатуллин

Врач-невролог сети клиник "МЕДСИ-Промедицина"

<p>Для предотвращения приступов мигрени нужно вовремя ложиться спать, больше двигаться, гулять на свежем воздухе, правильно питаться</p>
<p>Для предотвращения приступов мигрени нужно вовремя ложиться спать, больше двигаться, гулять на свежем воздухе, правильно питаться</p>

К сожалению, полностью избавиться от хронической мигрени невозможно, говорит невролог. Но для предотвращения приступов он рекомендует вовремя ложиться спать, больше двигаться, гулять на свежем воздухе, правильно питаться и заниматься аутотренингом. Также можно подключить лекарственную терапию: препараты подбираются индивидуально, обычно лечение длится три месяца.

Насильно сыт не будешь: 8 веских причин, почему нельзя заставлять себя есть, когда не хочется

Насильно сыт не будешь: 8 веских причин, почему нельзя заставлять себя есть, когда не хочется

Кстати, некоторые люди могут испытывать головную боль после употребления твёрдого сыра. Всё дело в том, что в составе этого продукта помимо кальция и белка есть также соль и тирамин. Последнее — вещество, негативно влияющее на некоторых людей.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев

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