Названы продукты, которые вызовут у вас приступ мигрени
Невролог Гизатуллин: Шоколад может вызвать приступ мигрени
Бананы могут вызвать приступ мигрени. Обложка © Unsplash
Мигрень проявляется как стойкая пульсирующая головная боль с одной стороны, длится от нескольких часов до трёх суток, может сопровождаться тошнотой и рвотой, ознобом, учащённым сердцебиением, бессонницей, подавленным настроением, вялостью. Об этом Лайфу рассказал врач-невролог Ринат Гизатуллин.
По его словам, развитию мигрени сопутствуют гормональные изменения, эмоциональные перегрузки, нарушение сна, голод, перемена погоды, употребление алкоголя и даже ряда продуктов: бананов, цитрусовых, шоколада, жирных сыров.
Для предотвращения приступов мигрени нужно вовремя ложиться спать, больше двигаться, гулять на свежем воздухе, правильно питаться
К сожалению, полностью избавиться от хронической мигрени невозможно, говорит невролог. Но для предотвращения приступов он рекомендует вовремя ложиться спать, больше двигаться, гулять на свежем воздухе, правильно питаться и заниматься аутотренингом. Также можно подключить лекарственную терапию: препараты подбираются индивидуально, обычно лечение длится три месяца.
Кстати, некоторые люди могут испытывать головную боль после употребления твёрдого сыра. Всё дело в том, что в составе этого продукта помимо кальция и белка есть также соль и тирамин. Последнее — вещество, негативно влияющее на некоторых людей.