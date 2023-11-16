Назван вид сыра, который грозит головной болью

Некоторые люди могут испытывать головную боль после употребления твёрдого сыра. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Твёрдый сыр, в отличие от мягкого, — это более концентрированный продукт. Соответственно, все ингредиенты, которые в нём есть, — и полезные, и вредные — более концентрированные", — пояснила Соломатина в беседе с "Москвой 24".

Всё дело в том, что в составе твёрдого сыра помимо кальция и белка есть также соль и тирамин. Последнее — вещество, негативно влияющее на некоторых людей. У них может болеть голова, и их даже может тошнить. Также не рекомендуется есть твёрдый сыр людям, у которых задерживается жидкость в организме либо страдающим гипертонией. Им лучше употреблять мягкие рассольные сыры, посоветовала Соломатина.