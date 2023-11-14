Химик назвала дозу сыра с плесенью, которая гарантирует проблемы с кишечником

Плесневые грибки, которые выращивают на сырах и колбасах, безопасны для организма человека. Это специальные культуры, которые не могут нанести непоправимый вред, так как деликатесы производят, соблюдая все нормы и стандарты производства. Однако всё же противопоказания у этих лакомств есть.

"Противопоказанием к употреблению мягких плесневых сыров и колбас является непереносимость пенициллина, так как именно данный грибок и образует "благородную" плесень, а также острые грибковые заболевания, например кандидоз", — рассказала Лайфу старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова.

Также врачи рекомендуют аккуратно отнестись к сырам и колбасам с плесенью людям, страдающим хроническими заболеваниями ЖКТ. Дело в том, что грибы пищевой плесени производят антибиотик, уничтожающий как вредную, так и полезную микрофлору кишечника, что грозит дисбактериозом. При этом проблемы с кишечником вам грозят из-за чрезмерного употребления деликатесов, если ежедневно съедать более 50–100 граммов этих продуктов.

Также такими сырами и колбасами не стоит увлекаться аллергикам, беременным, детям и людям с ожирением (всё-таки это высококалорийные продукты).

"Стоит помнить, что сыр с плесенью, как и любой другой сыр, — продукт переработки молока. С возрастом у многих людей появляется непереносимость молочного сахара — лактозы. Если при данном расстройстве употреблять молокосодержащие продукты, также возможно получить расстройство ЖКТ", — добавила Юрова.