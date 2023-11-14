Регион

Уведомления отключены

14 ноября, 07:14

Химик назвала дозу сыра с плесенью, которая гарантирует проблемы с кишечником

Химик Юрова: Сыры с плесенью противопоказаны при кандидозе и ожирении

<p>Обложка © <a href="https://unsplash.com/photos/bolognese-cheese-beside-herbs-gMW2NZ7JGrE" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash</a></p>

Обложка © Unsplash

Плесневые грибки, которые выращивают на сырах и колбасах, безопасны для организма человека. Это специальные культуры, которые не могут нанести непоправимый вред, так как деликатесы производят, соблюдая все нормы и стандарты производства. Однако всё же противопоказания у этих лакомств есть.

"Противопоказанием к употреблению мягких плесневых сыров и колбас является непереносимость пенициллина, так как именно данный грибок и образует "благородную" плесень, а также острые грибковые заболевания, например кандидоз", — рассказала Лайфу старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова.

Также врачи рекомендуют аккуратно отнестись к сырам и колбасам с плесенью людям, страдающим хроническими заболеваниями ЖКТ. Дело в том, что грибы пищевой плесени производят антибиотик, уничтожающий как вредную, так и полезную микрофлору кишечника, что грозит дисбактериозом. При этом проблемы с кишечником вам грозят из-за чрезмерного употребления деликатесов, если ежедневно съедать более 50–100 граммов этих продуктов.

Также такими сырами и колбасами не стоит увлекаться аллергикам, беременным, детям и людям с ожирением (всё-таки это высококалорийные продукты).

"Стоит помнить, что сыр с плесенью, как и любой другой сыр, — продукт переработки молока. С возрастом у многих людей появляется непереносимость молочного сахара — лактозы. Если при данном расстройстве употреблять молокосодержащие продукты, также возможно получить расстройство ЖКТ", — добавила Юрова.

Эксперт объяснил, как по куску тартара понять, что из ресторана вы уедете с отравлением

Эксперт объяснил, как по куску тартара понять, что из ресторана вы уедете с отравлением

Сыр с плесенью — неотъемлемая часть рациона каждого гурмана. Но такой деликатес подойдёт не всем. И даже в случае отсутствия противопоказаний он требует дозированного употребления. Какова безопасная доза сыра с плесенью и что будет, если её превысить, читайте в материале Лайфа.

Андрей Горяничев
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров