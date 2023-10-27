Гурманам объяснили, как часто можно есть сыр с плесенью, чтобы не отравиться микотоксинами

Сыр с плесенью — неотъемлемая часть рациона каждого гурмана. Но такой деликатес подойдёт не всем, и даже в случае отсутствия противопоказаний он требует дозированного употребления. Какова безопасная доза сыра с плесенью и что будет, если её превысить, Лайфу рассказала гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

Но сначала поговорим о пользе: сыр с плесенью является источником белка и незаменимых аминокислот, жиров, витаминов и минералов. Употребление такого продукта профилактирует развитие остеопороза за счёт достаточного количества кальция, улучшает белковый обмен, помогает укреплять иммунитет.

Однако, по словам Тимощенко, рекомендуемая доза сыра с плесенью — не более 30–50 граммов не чаще двух раз в неделю. При этом употребление деликатеса может быть не рекомендовано детям, беременным женщинам и аллергикам.

"Существует мнение, что длительное употребление сыра с плесенью может привести к развитию онкологических процессов за счёт содержания микотоксинов, однако на данный момент объективные данные не получены. Таким образом, сыры с плесенью могут включаться в рацион гурманов, но, несомненно, важны и частота, и количество употребляемых сыров", — заключила врач.