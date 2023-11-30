В России спрогнозировали новый пик заболеваемости ОРВИ и гриппом

Пик заболеваемости инфекциями будет в середине декабря. Грипп, ОРВИ и привычный штамм коронавируса атакуют россиян уже в этом эпидсезоне, а вот перспектива серьёзной мутации короны поджидает в следующем, рассказал иммунолог Николай Крючков.

"По эпидсезону у нас ближайший локальный пик будет в середине декабря, до начала праздников. Потом будет традиционная просадка заболеваемости, которая у нас была во все предыдущие годы. Начиная с 10–15 января опять начнётся рост, который будет разгоняться", — сказал Николай Крючков URA.RU.

По его словам, второй пик заболеваемости будет в середине или во второй половине февраля. А уже с марта ситуация стабилизируется и пойдёт на спад. Также эксперт предупредил о новых мутациях коронавируса, которые могут стать ещё опаснее. Он отметил, что такая перспектива ожидается через год-полтора, однако в этом сезоне она не реализуется.