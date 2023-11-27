Врач объяснила, почему вставать с постели при ОРВИ — не лучшая идея

Несоблюдение постельного режима при гриппе или ОРВИ повышает риск развития серьёзных осложнений. Об этом предупредила терапевт Дарья Мифтахова.

"Постельный режим — один из видов лечебно-охранительного режима, это первое, что назначает врач при ОРВИ с лихорадкой наряду с симптоматическим лечением. Повышение температуры тела негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, поэтому в данное время ей особенно важны покой и отсутствие физического напряжения", — пояснила медик в беседе с "Газетой.ru".

По словам терапевта, если не соблюдать постельный режим во время недуга, то увеличиваются риски развития бронхита, ангины и отита. Также ухудшается течение сердечно-сосудистых заболеваний. При лёгкой ОРВИ, добавила Мифтахова, изоляция рекомендуется в течение первых пяти-семи дней, а при осложнённой — сроки зависят от длительности лечения и исчезновения основных симптомов.



Врач также обратила внимание, что в период постельного режима происходит дезадаптация физической формы. А это значит, что после возвращения к привычной активности могут возникнуть, к примеру, одышка, тахикардия или слабость. Чтобы избежать подобных симптомов, важно не перегружать организм спортом, резюмировала специалист.