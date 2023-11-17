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Нарколог предупредил, чем может обернуться безобидный бокал вина в сезон простуд

Врач Поликарпов предупредил, что алкоголь осложнит течение ОРВИ и гриппа

17 ноября, 14:08

Shutterstock

Алкогольные напитки ослабляют организм и могут привести к развитию сезонных инфекций, в частности ОРВИ и гриппа. При этом во время пика болезни категорически нельзя употреблять спиртное из-за возможных осложнений. Об этом "Газете.ru" рассказал психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники "АлкоСпас" Александр Поликарпов.

"Этиловый спирт, который есть в составе алкогольных напитков, негативно влияет на человека, поэтому он повышает не только риск заразиться вирусными инфекциями, но и вероятность опасных осложнений", — подчеркнул он.

Медик предупредил, что часто выпивающий человек — это лёгкая мишень для вирусов, тем более что под градусом не всегда ощущается переохлаждение, и велик риск подхватить простуду. Поликарпов заверил, что не нужно рассчитывать на антисептические свойства алкоголя, который лишь создаст организму дополнительную нагрузку и плохо скажется на работе сердца.

По словам врача, спиртное негативно влияет и на эффективность вакцинации от гриппа. Он посоветовал за три дня до и после прививки не пить, иначе произойдёт сбой в системе иммунитета.

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Ранее Лайф писал, что гонконгский грипп не обладает какими-либо страшными качествами, это обыкновенное сезонное заболевание. Более того, у россиян есть "мощнейший коллективный иммунитет" к инфекции.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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