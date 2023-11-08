Бояться нечего: Врач заявил, что гонконгский грипп является обычным заболеванием
Иммунолог Жемчугов: Гонконгский грипп не обладает страшными качествами
Гонконгский грипп не обладает какими-либо страшными качествами, это обыкновенное сезонное заболевание. Более того, у россиян есть "мощнейший коллективный иммунитет" к инфекции. Об этом заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
"Никакими страшными, пугающими качествами он не обладает. Обыкновенный грипп, который бывает у нас каждый год с 1968 года, когда этому гриппу было присвоено наименование "гонконгский", — отметил он в беседе с RT.
Эксперт подчеркнул, что бояться нечего, так как население имеет коллективный иммунитет к данному гриппу. Кроме того, современные вакцины могут бороться с этим вирусом. Однако специалист обратил внимание на то, что необходимо отличать его от других инфекций.
Случаи заболевания гонконгским гриппом ранее были выявлены в нескольких регионах России. Так, 4 ноября стало известно, что в Тюменской области зафиксировано три случая заражения. Среди инфицированных двое детей. В Роспотребнадзоре отметили, что никто из подхвативших вирус не был привит. Кроме того, в Орловской области выявлен один случай заражения, в Амурской — три. А вечером 7 ноября обнаружили первого заболевшего в Сахалинской области. Также в Пермском крае выявили три случая гонконгского гриппа. При этом врачи исключили вероятность новой пандемии из-за гонконгского гриппа. Это обусловлено сезонностью вируса и наличием у людей коллективного иммунитета против него.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV