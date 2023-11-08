Бояться нечего: Врач заявил, что гонконгский грипп является обычным заболеванием

Гонконгский грипп не обладает какими-либо страшными качествами, это обыкновенное сезонное заболевание. Более того, у россиян есть "мощнейший коллективный иммунитет" к инфекции. Об этом заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Никакими страшными, пугающими качествами он не обладает. Обыкновенный грипп, который бывает у нас каждый год с 1968 года, когда этому гриппу было присвоено наименование "гонконгский", — отметил он в беседе с RT.

Эксперт подчеркнул, что бояться нечего, так как население имеет коллективный иммунитет к данному гриппу. Кроме того, современные вакцины могут бороться с этим вирусом. Однако специалист обратил внимание на то, что необходимо отличать его от других инфекций.