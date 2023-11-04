Первые случаи заболевания гонконгским гриппом зафиксированы в России

Три случая заражения гонконгским гриппом зафиксированы в Тюменской области, среди заразившихся двое детей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Роспотребнадзора по региону.

"Первые случаи гриппа зарегистрированы в регионе. В Тюменской области зарегистрированы три первых случая гриппа А (H3N2) у взрослого и двух детей", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все заболевшие не были привиты против гриппа. По последним данным, в Тюменской области вакцинировано около 57% населения.