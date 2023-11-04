Первые случаи заболевания гонконгским гриппом зафиксированы в России
В Тюменской области зафиксированы три случая заболевания гонконгским гриппом
Три случая заражения гонконгским гриппом зафиксированы в Тюменской области, среди заразившихся двое детей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Роспотребнадзора по региону.
"Первые случаи гриппа зарегистрированы в регионе. В Тюменской области зарегистрированы три первых случая гриппа А (H3N2) у взрослого и двух детей", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что все заболевшие не были привиты против гриппа. По последним данным, в Тюменской области вакцинировано около 57% населения.
Гонконгский грипп А(Н3N2) получил своё название из-за пандемии этого заболевания в Гонконге в конце 60-х годов ХХ века. Только в США от него в то время погибли 34 тысячи человек. А в 2014 году был выявлен новый штамм этой болезни. Симптомы — температура выше 39 градусов, сухой кашель, заложенность носа, головная боль, проявляются уже спустя 12–48 часов после заражения. Иногда ко всему перечисленному присоединяются рвота и другие нарушения пищеварения.
Ранее Лайф писал, что резкая вспышка ОРВИ и ковида зафиксирована сразу в девяти регионах России. Кроме того, в федеральном оперштабе по борьбе с ковидом на днях сообщили, что в стране более чем на 30% увеличилось число заболевших.
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