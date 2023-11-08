Россиянам рассказали, почему гонконгский грипп может вылиться в серьёзную вспышку

Случаи гонконгского гриппа начали фиксировать в различных регионах России. Несёт ли он большую опасность для человека и как с ним бороться, рассказал биолог Пётр Чумаков.

По его словам, делать какие-либо прогнозы сейчас рано, так как количество зафиксированных случаев ещё мало. Избежать заражения, однако, человеку поможет поливалентная вакцина, которая защищает от разных типов гриппа. Люди, проходящие вакцинацию, в любом случае в какой-то степени защищены от вирусной инфекции.

Эксперт отметил, что предсказать течение болезни, вызываемое гонконгским гриппом, сейчас непросто. В определённых случаях патогенность набирает высокие значения, тогда как в других — низкие.

"Всё, что касается вируса группы A — это более серьёзная ситуация, чем с вирусами группы B. [Гонконгский грипп] как раз относится к первой группе, поэтому и вызывает опасения и [предположения] о достаточно серьёзной вспышке в этом году", — передаёт слова биолога телеканал "360".

Грипп группы В адаптировался среди людей, он постоянно циркулирует, объяснил эксперт. Последствия от него можно сравнить с лёгкой простудой. Вирусы же гриппа А, наоборот, не циркулируют среди людей и могут вызвать серьёзные заболевания.