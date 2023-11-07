Россиян предупредили о скором росте заболеваемости гриппом

Рост заболеваемости гриппом в Российской Федерации прогнозируют на конец ноября – начало декабря. Об этом сообщил директор Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России профессор Дмитрий Лиознов.

"Судя по опыту прошлого года, будет доминировать вирус гриппа А (H3N2). Этот вирус давно известен. И что очень важно: все вакцины, которые мы используем в этом сезоне, включают защиту от H3N2", — рассказал он в беседе с "Газетой.ru".

Профессор объяснил, что сценарий, по которому будет происходить заражение вирусом гриппа в стране, пока неясен. К примеру, в 2020-м, в первый год коронавирусной пандемии, инфекция практически полностью сошла на нет. В 2021-м она была заметна, но потом её вытеснил ковидный штамм "омикрон", а в 2022-м показатели заболевания гриппом были довольно высоки.

Чтобы спрогнозировать масштабы заболевания гриппом в РФ, учёные анализируют зоны умеренного климата, такие как Южная Африка, Австралия и Южная Америка. На нынешний год рассматриваются два основных варианта: развитие ситуации аналогично 2022 году или как в период до пандемии. Наблюдения за Южным полушарием говорят о вероятности того, что возбудители ОРВИ будут циркулировать в обычном режиме, но в компании возбудителя CoViD-19.