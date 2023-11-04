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4 ноября, 17:17

Москвичей призвали срочно привиться от гриппа в ноябре

Геннадий Онищенко: В Москве вакцинация от гриппа должна закончиться в ноябре

Все москвичи должны успеть сделать прививку от гриппа в начале ноября. Об этом заявил заслуженный врач России, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Он добавил, что такая срочность обусловлена стабильной ситуацией с заболеваемостью.

"Нам нужно завершить кампанию вакцинации от гриппа. Если человек заболевает гриппом, после лечения организм выходит ослабленным. На эту ослабленность могут лечь и другие вирусы. На сегодняшний день привито 52,7 миллиона человек. За счёт государства прививаются группы риска", подчеркнул эксперт в беседе с НСН.

Онищенко назвал Москву самым уязвимым, беспокойным и густонаселённым городом, где постоянно происходит движение. По его словам, в столицу России можно привезти любую болячку откуда угодно.

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Агентство городских новостей "Москва" / Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

Дарья Нарыкова
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