Москвичей призвали срочно привиться от гриппа в ноябре

Все москвичи должны успеть сделать прививку от гриппа в начале ноября. Об этом заявил заслуженный врач России, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Он добавил, что такая срочность обусловлена стабильной ситуацией с заболеваемостью.

"Нам нужно завершить кампанию вакцинации от гриппа. Если человек заболевает гриппом, после лечения организм выходит ослабленным. На эту ослабленность могут лечь и другие вирусы. На сегодняшний день привито 52,7 миллиона человек. За счёт государства прививаются группы риска", — подчеркнул эксперт в беседе с НСН.

Онищенко назвал Москву самым уязвимым, беспокойным и густонаселённым городом, где постоянно происходит движение. По его словам, в столицу России можно привезти любую болячку откуда угодно.