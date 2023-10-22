Терапевт назвала лучшее время для вакцинации от гриппа

Прививку от гриппа можно делать в любое время, даже в период роста заболеваемости. Об этом рассказала врач-терапевт Олеся Набокова.

"Прививку желательно делать всем: взрослым и детям старше шести месяцев, у кого нет противопоказаний. <...> Иммунитет после неё развивается примерно через две недели", — подчеркнула медик в беседе с "Газетой.ru".

При этом, по её словам, прививка от гриппа не защитит человека от других инфекций. Также Набокова отметила, что не стоит опасаться вакцинации в период обострения коронавируса.

Эксперт добавила, что прививаться необходимо ежегодно, так как защита держится до года. Самым благоприятным временем для вакцинации от гриппа Набокова назвала период с сентября по октябрь. Прежде чем идти на прививку, человеку нужно пройти осмотр терапевта, подчеркнула врач. Специалист измерит температуру и сообщит о возможных противопоказаниях. При обострении хронических заболеваний вакцинацию лучше отложить, резюмировала Набокова.