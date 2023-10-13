Врач рассказала, кто переносит грипп тяжелее остальных и при чём здесь ковид

Некоторые группы переносят грипп тяжелее остальных, рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева "Вечерней Москве". В первую группу риска специалист внесла пожилых людей от 60 лет.

"Из-за возрастных особенностей они более подвержены риску подхватить вирусные болезни. Поэтому пожилые могут тяжелее переносить инфекцию. Кроме того, у них уже появляются сопутствующие заболевания, которые тоже обостряются осенью", — рассказала Алексеева.

По словам эксперта, люди с постковидным синдромом даже в юном возрасте переносят грипп сложнее. Специалист дополнила, что дети из-за слабого иммунитета могут болеть чаще, а болезнь будет протекать тяжелее.

Эксперт выделила ещё одну неоднозначную причину — заболевания суставов. По словам Алексеевой, из-за того, что грипп влияет на костно-мышечную систему, такие люди наиболее уязвимы. Беременность также влияет на ход болезни, как рассказала врач, беременным нельзя принимать лекарства, поэтому срок болезни затягивается.

Терапевт напомнила, что главная защита от гриппа — вакцинация.

"Иммунизация — главная задача населения, потому что только так можно обезопасить себя перед вирусом. Коронавирус мы тоже победили благодаря прививкам и массовой вакцинации. У населения сформировался общий иммунитет. Заражаемость уже не была такой высокой, как на первых порах, и случаи летальных исходов тоже снизились", — заключила медик.