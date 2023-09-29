Иммунолог объяснил необходимость вакцинации от гриппа

В России проводится прививочная кампания против гриппа, и каждому стоит озаботиться вопросом вакцинации. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков.

По его словам, перенесённая инфекция, а также вакцинация от гриппа имеют низкий срок воздействия на иммунитет. Эффективная защита сохраняется до года, но чаще этот срок меньше. Если человек переболел или делал прививку в прошлом году, в этом его от болезни она не убережёт. При этом, новые варианты гриппа в данный период не сильно отличаются от предыдущих.

"Это хорошая новость, потому что прошлый эпидемический сезон был ярким по гриппу, соответственно, какая-то иммунная прослойка существует. Есть некоторые изменения в варианте H1N1, но не столь серьёзные и значимые. Я прогнозирую более лёгкий сезон по гриппу и другим ОРВИ, чем предыдущий", — сообщил Крючков.