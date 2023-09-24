Байден привился обновлённой вакциной от коронавируса

Президент США Джо Байден сделал очередную прививку от коронавируса, на этот раз обновлённую. Об этом заявил лечащий врач американского лидера Кевин О'Коннор.

"Вчера утром президент сделал ежегодную вакцину от гриппа и обновлённую вакцину от CoViD-19 в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США", — приводит его заявление Белый дом.

Стоит заметить, что несколько недель назад американский лидер делал прививку от респираторно-синцитиального вируса. Американский лидер призвал всех граждан последовать его примеру и пройти "полную вакцинацию".