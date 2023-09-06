Байдена третий день подряд заставили сдавать тест на ковид из-за заболевшей жены

Президент США Джо Байден третий день подряд сдаёт тесты на ковид, и все они отрицательные, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. По её словам, американский лидер не демонстрирует симптомов заболевания.

"Он делает это последние три дня... Негативно протестировался в понедельник, во вторник и сегодня. У него нет никаких симптомов", — сказала она.

Жан-Пьер отметила, что Байден будет следовать рекомендациям американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), которые предусматривают ношение маски, сдачу тестов и отслеживание симптомов. Они рассчитаны на десять дней. Глава государства, подчеркнула она, намерен это выполнять.

Кроме того, официальный представитель подтвердила, что Байден всё равно не отказывается от планов посетить грядущий саммит "Большой двадцатки" в Нью-Дели.