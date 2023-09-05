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5 сентября, 05:48

Испытывает лёгкие симптомы: Супруга Байдена заразилась коронавирусом

В Белом доме заявили, что супруга Байдена сдала положительный тест на ковид

Супруга президента Соединённых Штатов Джо Байдена — Джилл Байден — заразилась коронавирусом. Об этом сообщили в Белом доме.

"Этим вечером первая леди сдала положительный тест на CoViD-19", — указано в сообщении.

Как указали в американской администрации, жена лидера США испытывает лёгкие симптомы и останется в семейном доме в Рехобот-Бич в штате Делавэр. При этом последний тест президента страны Джо Байдена на ковид дал отрицательный результат.

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Ранее стало известно о новом варианте коронавируса BA.2.86, который получил название "пирола". Как заявил врач и телеведущий Александр Мясников, если он станет доминирующим, то им переболеет буквально каждый, кому суждено переболеть.

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ТАСС / AP / Andrew Harnik

Иван Косицын
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