Испытывает лёгкие симптомы: Супруга Байдена заразилась коронавирусом

Супруга президента Соединённых Штатов Джо Байдена — Джилл Байден — заразилась коронавирусом. Об этом сообщили в Белом доме.

"Этим вечером первая леди сдала положительный тест на CoViD-19", — указано в сообщении.

Как указали в американской администрации, жена лидера США испытывает лёгкие симптомы и останется в семейном доме в Рехобот-Бич в штате Делавэр. При этом последний тест президента страны Джо Байдена на ковид дал отрицательный результат.