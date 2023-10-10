В НИИ гриппа рассказали, кому следует поторопиться с вакцинацией
Глава НИИ гриппа Лиознов: Вакцинироваться надо детям, беременным и пожилым людям
Вакцинация против гриппа защищает от опасного течения заболевания лиц из групп риска. Речь идёт о детях, пенсионерах и беременных. Об этом журналистам сообщил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.
"Беременные — это особая группа риска, которая является практически в стопроцентном охвате, чтобы избежать заболевания у мамы, осложнений беременности и тех последствий, которые может инфекция иметь для ребёнка", — отметил он в ходе пресс-конференции.
Как уточнил Лиознов, прежде всего прививку против гриппа важно сделать людям с сопутствующими патологиями, детям младшего возраста и людям старше 60 лет.
А ранее педиатр Ольга Татаркина призвала не лечить детей "картофельными" ингаляциями. По её словам, вдыхание горячего пара может спровоцировать спазм бронхов и затруднить дыхание. Кроме того, в таких парах могут содержаться вредные вещества, растворяющиеся в воде при варке корнеплода.
Freepik