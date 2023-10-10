В НИИ гриппа рассказали, кому следует поторопиться с вакцинацией

Вакцинация против гриппа защищает от опасного течения заболевания лиц из групп риска. Речь идёт о детях, пенсионерах и беременных. Об этом журналистам сообщил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

"Беременные — это особая группа риска, которая является практически в стопроцентном охвате, чтобы избежать заболевания у мамы, осложнений беременности и тех последствий, которые может инфекция иметь для ребёнка", — отметил он в ходе пресс-конференции.

Как уточнил Лиознов, прежде всего прививку против гриппа важно сделать людям с сопутствующими патологиями, детям младшего возраста и людям старше 60 лет.