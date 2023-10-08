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7 октября, 23:20

Названа ошибка, по которой простой грипп может обернуться серьёзными проблемами

Отоневролог Воронов: Взрослым не стоит сбивать температуру, если она ниже 38,5

Высокую температуру можно сбивать, когда она поднимается у взрослых выше 38,5 градусов, а у пожилых людей и детей — выше 38. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал отоневролог Виктор Воронов.

По словам врача, большинство заболевших россиян привыкли немедленно сбивать даже не очень высокую температуру: размешивают пакетик лекарственного средства, выпивают — и бегом на работу. Некоторые в таком режиме проводят несколько дней.

"Но температура — это наш иммунитет. Сбив температуру, мы приобретаем дальнейшие осложнения", — объяснил Воронов.

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Препараты с парацетамолом вопреки распространённому убеждению не лечат, а лишь снимают симптомы. Зачастую после такого самолечения всё-таки приходится обращаться за медицинской помощью. Скорее всего, для избавления от инфекции потребуется антибактериальная терапия, поэтому с температурой выше 38 градусов, слабостью и головной болью всегда следует обращаться к специалисту, заключил отоневролог.

А ранее педиатр "СМ-Клиники" Ольга Татаркина призвала не лечить детей "картофельными" ингаляциями. По её словам, вдыхание горячего пара может спровоцировать спазм бронхов и затруднить дыхание. Кроме того, в таких парах могут содержаться вредные вещества, растворяющиеся в воде при варке корнеплода.

Обложка ©

Freepik / katemangostar

Лариса Сафронова
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