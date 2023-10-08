Названа ошибка, по которой простой грипп может обернуться серьёзными проблемами

Высокую температуру можно сбивать, когда она поднимается у взрослых выше 38,5 градусов, а у пожилых людей и детей — выше 38. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал отоневролог Виктор Воронов.

По словам врача, большинство заболевших россиян привыкли немедленно сбивать даже не очень высокую температуру: размешивают пакетик лекарственного средства, выпивают — и бегом на работу. Некоторые в таком режиме проводят несколько дней.

"Но температура — это наш иммунитет. Сбив температуру, мы приобретаем дальнейшие осложнения", — объяснил Воронов.

Препараты с парацетамолом вопреки распространённому убеждению не лечат, а лишь снимают симптомы. Зачастую после такого самолечения всё-таки приходится обращаться за медицинской помощью. Скорее всего, для избавления от инфекции потребуется антибактериальная терапия, поэтому с температурой выше 38 градусов, слабостью и головной болью всегда следует обращаться к специалисту, заключил отоневролог.