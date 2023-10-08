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7 октября, 23:03

Любителей чеснока предупредили о скрытой угрозе

Роспотребнадзор: Чеснок стабилизирует давление и улучшает аппетит

Регулярное употребление чеснока в допустимых количествах положительно сказывается на состоянии здоровья человека. Этот продукт облегчает борьбу с инфекциями, насыщая организм целым списком полезных микроэлементов, сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на Роспотребнадзор.

Содержащиеся в чесноке антиоксиданты, минералы, марганец и калий, а также витамины C и B позволяют снизить артериальное давление и уровень холестерина. Кроме того, острый вкус овоща повышает аппетит. Однако перегибать с суточной дозой продукта не стоит, советуют специалисты. В этом случае слизистой оболочке желудка легко навредить.

Также эксперты Роспотребнадзора призвали ответственно относиться к выбору чеснока. Чтобы принести домой наиболее полезный овощ, нужно обратить внимание на его оболочку. Если имеются пятна и зелёные проростки, от такого продукта лучше отказаться.

Назван единственный витамин, который россиянам нужно принимать круглый год

Назван единственный витамин, который россиянам нужно принимать круглый год

А вот пожилым людям лучше налегать на тыкву и мясо, считают врачи. Они позволяют людям в возрасте замедлить процесс старения. Проблем же со зрением поможет избежать обыкновенный виноград, рассказывал Лайф ранее.

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Freepik / bearfotos

Илья Пушкарев
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