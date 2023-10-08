Любителей чеснока предупредили о скрытой угрозе

Регулярное употребление чеснока в допустимых количествах положительно сказывается на состоянии здоровья человека. Этот продукт облегчает борьбу с инфекциями, насыщая организм целым списком полезных микроэлементов, сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на Роспотребнадзор.

Содержащиеся в чесноке антиоксиданты, минералы, марганец и калий, а также витамины C и B позволяют снизить артериальное давление и уровень холестерина. Кроме того, острый вкус овоща повышает аппетит. Однако перегибать с суточной дозой продукта не стоит, советуют специалисты. В этом случае слизистой оболочке желудка легко навредить.