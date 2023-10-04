Быть беде: Педиатр призвала бабушек и дедушек не лечить внуков "картофельными" ингаляциями

Некоторые "народные" методы лечения могут усугубить состояние пациента, особенно когда речь идёт о детях. Об этом российских родителей, а также бабушек и дедушек предупредила педиатр "СМ-Клиники" Ольга Татаркина. Среди таких методов врач назвала растирание ребёнка уксусом, водкой и даже льдом для снижения температуры. Татаркина пояснила, что спирт слишком быстро испаряется с поверхности кожи и охлаждает её, а это приводит к спазму периферических сосудов. В результате температура тела сначала резко падает, а потом быстро растёт.

Лечение ангины полосканием горла или смазыванием воспалённых миндалин керосином может вызвать ожог слизистой ротовой полости, предупреждает врач. Кроме того, пары керосина могут вызвать токсическое воспаление бронхов, так что от такого лечения больного горла лучше отказаться.

Ещё один народный метод лечения, который может быть очень опасным, — ингаляции над варёной картошкой.

"У детей до трёх лет вдыхание горячего пара может спровоцировать спазм бронхов и затруднить дыхание. Вдыхание паров картофельного отвара несёт в себе ещё и скрытую угрозу: в них могут содержаться вредные вещества, растворяющиеся в воде при варке картофеля", — приводит слова собеседницы "Газета.ru".