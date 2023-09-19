Педиатр раскрыл, можно ли детям играть с опавшей листвой

Врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал "Газете.ru", что детям безопасно играть в опавшей листве. Он отметил, что в листьях нет опасных для ребёнка инфекций, а единственным противопоказанием является аллергия на плесневые грибки.

"Каким образом осенью не пошуршать в листве? Ничего страшного совершенно нет. На листьях не живут инфекционные агенты, которые были бы опасны для ребёнка, за исключением одного момента, что там бывают грибки плесневые. Если у ребёнка аллергия именно на эти компоненты, именно на различные плесневые грибки, то тогда, естественно, им придётся ограничить к ней доступ", — сказал он.

По словам эксперта, ребёнок, который вырос или вырастет в стерильных условиях, не будет иметь достаточный иммунитет для того, чтобы защищаться от факторов агрессии. Поэтому ребёнок должен жить активно, без защиты от факторов внешней среды. Если мы говорим о грязи, то помыть руки перед едой — достаточная мера, чтобы предотвратить болезни, заявил медик.