Родителям назвали главную ошибку, из-за которой ребёнка сложно приучить к горшку

Многие родители, приучая ребёнка к горшку, совершают очень большую ошибку — начинают это делать слишком рано, рассказала Лайфу педиатр детской клиники "РЖД-Медицина" Мария Воротынцева. По её словам, делать этого не стоит, так как до года малыш ни морально, ни физически попросту не готов к подобным нововведениям.

"Самая распространённая ошибка, которая приводит к отказу ребёнка ходить на горшок, — это раннее начало обучения данному навыку. До года ребёнок просто не понимает, что от него хотят. Малыш ещё не видит связи между испражнением и сидением на горшке", — пояснила медик.

По её словам, в среднем дети готовы к приучению к горшку в возрасте от 18 до 30 месяцев. В этот период ребёнок, как правило, уже умеет ходить, выполнять некоторые просьбы родителей, в том числе самостоятельно надевать и снимать одежду. Также у крохи появляются ощущения наполненного мочевого пузыря и прямой кишки. К дополнительным признакам готовности Воротынцева отнесла имитацию "туалетного поведения". А если ребёнок остаётся сухим во время сна, это значит, он уже имеет возможность контролировать мочевой пузырь.