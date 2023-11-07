Напасть из Гонконга: Врач оценил угрозу новой пандемии из-за достигшего России гриппа H3N2

Вспышка гонконгского гриппа H3N2, которая дошла до России, не приведёт к новой пандемии. Это обусловлено сезонностью вируса и наличием у людей коллективного иммунитета против него, заявила в беседе с Лайфом кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

"Впервые эта разновидность гриппа была выявлена в Гонконге в 1968 году — тогда штамм был совершенно новым для человека и вызвал пандемию. Сегодня, несмотря на вспышку гриппа, специалисты исключают опасность развития пандемии. Это объясняется тем, что вирус уже стал сезонным и у населения сформировался определённый коллективный иммунитет против него", — объяснила врач.

Медик добавила, что современная медицина хорошо изучила возбудитель болезни: он относится к группе вирусов гриппа A (H3N2). Среди симптомов заражения высокая температура, кашель, боль в горле, насморк, головная боль и слабость.

Опасность этой разновидности гриппа заключается в том, что она способна вызывать более тяжёлое течение, особенно у людей, входящих в группы риска: детей, пожилых людей и лиц с ослабленной иммунной системой. Болезнь способна привести к осложнениям, таким как пневмония и бронхит, в некоторых случаях они могут быть опасны для жизни, предостерегла собеседница Лайфа.

Чтобы защититься от гонконгского гриппа, следует помнить о мерах безопасности — они актуальны и для других разновидностей болезни. Важно избегать больших скоплений людей, тщательно мыть руки, поддерживать организм правильным питанием и в целом вести здоровый образ жизни. Так, продукты, богатые витаминами, минералами, белками и жирами, помогут иммунной системе эффективнее противостоять болезнетворным микроорганизмам. Физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе помогают улучшить кровоснабжение систем и органов, а достаточный сон поддержит общую сопротивляемость организма, подчеркнула кандидат медицинских наук.

"Важную роль в профилактике гриппа играет вакцинация — в данном случае подойдут все представленные в медучреждениях сезонные вакцины: "Совигрипп", "Ультрикс", "Гриппол", "Флю-М". Стоит помнить, что прививка не защищает от заражения, но способствует тому, чтобы болезнь протекала в более мягкой форме и не вызывала опасных осложнений", — подытожила Уланкина.