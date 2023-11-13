Врач перечислила признаки, указывающие на затяжной ринит

Осенью нередко люди не обращают внимания на остаточные явления простуды в виде заложенности носа. Обычно насморк проходит самостоятельно за 7–10 дней. Но бывают случаи, когда он не пропадает более 14 дней. Такой фактор говорит о затяжном рините.

"Если же он длится больше 14 дней, скорее всего, у вас затяжной ринит. К признакам, которые должны насторожить, относятся появление корочек в носу, сухость и жжение слизистой, нарушение или потеря обоняния, заложенность носа", — рассказала RuNews24.ru врач-педиатр "Инвитро-Юг" Татьяна Немальцева.

По словам медика, есть несколько видов затяжного насморка. Первый — слизистый (катаральный) затяжной ринит — самый частый вид насморка, особенно у детей. Врач отметила, что нередко его развитие является следствием недолеченного острого ринита. При таком заболевании отмечается заложенность, гнусавость, затруднение дыхания, головная боль.

Второй вид — аллергический затяжной ринит, который возникает из-за аллергической реакции организма. По словам эксперта, для этого вида характерны водянистые выделения, сопровождаемые зудом глаз, слезливостью и чиханием.

Специалист рассказала и о третьем виде — вазомоторном рините, который связан с тонусом сосудов. Если есть нарушения, по словам врача, раздражители приводят к их расширению, что вызывает затруднённое дыхание и обильные водянистые выделения. По словам врача, затяжной ринит можно встретить и у грудных детей.

"У грудничков в возрасте до трёх месяцев может быть такое явление, как физиологический насморк. В этом случае происходит накопление слизи в носовых проходах, появляется "хрюканье". Такой насморк не требует лечения, так как его появление связано с возрастной узостью носовых проходов. Будет достаточно аккуратно промывать носовые проходы физиологическим раствором", — рассказала Немальцева.