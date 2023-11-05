Названа реальная роль БАДов и витаминов в борьбе с простудой
Отоларинголог Тишанская: Иммуномодуляторы и витамины не спасут от простуд
Принимая биоактивные добавки и витамины в сезон простуд, уберечься от заражения ОРВИ не получится. Об этом предупредила в беседе с "Газетой.ru" отоларинголог-хирург Анна Тишанская.
"Под иммуномодуляторами понимают огромное разнообразие средств: это и БАДы, и препараты из растительного сырья, и комплексы витаминов, и лекарственные средства — бактериальные лизаты, интерфероны и так далее. Последние две группы препаратов стоит принимать только по назначению специалиста", — рассказала Тишанская.
Она обратила внимание на заявления учёных о том, что переохлаждение влияет на иммунную защиту слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Под влиянием холода капилляры сужаются, а некоторые иммунокомпетентные клетки погибают, что повышает риск ОРЗ.
Специалист посоветовала не только одеваться по погоде и согреваться горячими напитками, но также вакцинироваться и носить маску в помещениях.
Ранее Лайф сообщал, что в девяти регионах РФ резко подскочила заболеваемость среди детей и педагогов. Эпидемиологи предупреждают, что ситуация в ближайшие пару месяцев может ухудшиться. Москвичей уже призвали срочно привиться от гриппа в ноябре.
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