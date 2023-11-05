Названа реальная роль БАДов и витаминов в борьбе с простудой

Принимая биоактивные добавки и витамины в сезон простуд, уберечься от заражения ОРВИ не получится. Об этом предупредила в беседе с "Газетой.ru" отоларинголог-хирург Анна Тишанская.

"Под иммуномодуляторами понимают огромное разнообразие средств: это и БАДы, и препараты из растительного сырья, и комплексы витаминов, и лекарственные средства — бактериальные лизаты, интерфероны и так далее. Последние две группы препаратов стоит принимать только по назначению специалиста", — рассказала Тишанская.

Она обратила внимание на заявления учёных о том, что переохлаждение влияет на иммунную защиту слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Под влиянием холода капилляры сужаются, а некоторые иммунокомпетентные клетки погибают, что повышает риск ОРЗ.